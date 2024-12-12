Преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели

12 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае днем 12 декабря температура опустится до -9 градусов. По северу местами пройдет небольшой снег, метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю столбики термометров покажут -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков, по северу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле же температура составит -6...-8 градусов. Также преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.