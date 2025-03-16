До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 16 марта

Осадков не ожидается

16 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Погода в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 16 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит 0...+5 градусов, местами в предгорьях потеплеет до +11ºC, а в Барнауле ожидается 3-5 градусов выше нуля.

Без осадков. Утром местами изморозь и туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами по региону порывы до 12 м/с.