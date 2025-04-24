До +13 и дожди. О погоде в Алтайском крае 24 апреля
Местами порывы ветра достигнут 18 м/с
24 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Днем 24 апреля в отдельных районах Алтайского края ожидаются небольшие дожди, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит +8...+13 градусов. Отмечается, что по югу и востоку местами польют уже умеренные дожди. Ветер подует южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.
В Барнауле термометры покажут +8...+10 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом в северо-восточный, 6–11 м/с.
"В Алтайском крае в период с 22 по 25 апреля 2025 года местами в юго-западных районах сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса)", – напомнили синоптики.
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