До +13. О погоде в Алтайском крае 26 октября

Местами небольшие дожди

26 октября 2024, 06:01, ИА Амител

Осенний лес / Фото: unsplash.com / Go to Autumn Mott Rodeheaver's profile Autumn Mott Rodeheaver

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие дожди. В утренние часы местами по западу возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.