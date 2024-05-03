До +20 градусов. О погоде в Алтайском крае 3 мая

В отдельных районах небольшие дожди

03 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +10 до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 мая. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по югу будет ощутимо теплее: до +20 градусов.

В отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с, по югу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. В начале дня небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с.