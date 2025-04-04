До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 4 апреля

При этом ожидается сильный ветер

04 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Daoudi Aissa / unsplash.com

До +22 градусов потеплеет по югу Алтайского края днем 4 апреля. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +12...+17 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 10–15 м/с, местами порывы до 18–23 м/с, в конце дня по югу и западу местами 25–28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер южный, 10–15 м/с.

Алтайские спасатели призвали жителей края переждать сильный ветер в капитальном строении. При отсутствии такой возможности пешеходам следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Осторожными должны быть и водители.