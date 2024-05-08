До +23 градусов и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 мая

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

08 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Разряд молнии / Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.