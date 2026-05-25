До +25. Какая погода ждет Алтайский край 25 мая

В Барнауле воздух прогреется до +19 градусов

25 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 мая. Местами по западу температура составит +20...+25 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с.