До +31. О погоде в Алтайском крае 25 августа

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с

25 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +27 до +31 градусов ожидается в Алтайском крае. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, по западу региона ожидается от +21 до 26 градусов.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный 7-12 м/с.