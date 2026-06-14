До +33 и дожди. Какая погода ждет Алтайский край 14 июня

Местами прогнозируется дождь с градом

14 июня 2026, 06:02, ИА Амител

Лето на берегу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жара возвращается в Алтайский край после дождей. По данным регионального ЦГМС, днем 14 июня в крае будет +28...+33 градуса. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, а при грозах до 18 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +28...+30 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают кратковременный дождь. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 3–8 метров в секунду, при грозе порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.