Много солнца можно не ждать

21 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Пасмурно в городе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Лето в Алтайском крае начнется с температур +20 градусов и выше. При этом солнечных дней не ожидается, а вот дождей будет хоть отбавляй. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

До 24 мая в Алтайском крае будет холодно: днем столбики термометров опустятся до +9...+10 градусов, а ночью прогнозируют даже заморозки до -5 градусов.

Тепло придет с 26 мая, в этот день ожидается +26 градусов. Такая погода продержится до конца месяца. А вот в первые дни июня похолодает до +20 градусов.

С 10 июня температура постепенно начнет расти и к середине первого месяца лета дойдет до +25 градусов.

Много ярких и солнечных дней не ожидается: дожди прогнозируются чуть ли не через сутки.

Gismeteo

В данном прогнозе есть расхождения в температурах. Так, первая неделя июня будет немного теплее: не +20 градусов, а +25.

До середины месяца ожидается стабильно +20 градусов, впрочем, это уже долгосрочный прогноз, который показывает некую "среднюю". Так что ближе к дате он изменится.

Будет пасмурно и дождливо: много солнца не ожидается.