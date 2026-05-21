Пасмурно и мокро. Какая погода будет в июне на Алтае и сколько ожидается градусов
Много солнца можно не ждать
21 мая 2026, 14:00, ИА Амител
Лето в Алтайском крае начнется с температур +20 градусов и выше. При этом солнечных дней не ожидается, а вот дождей будет хоть отбавляй. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
До 24 мая в Алтайском крае будет холодно: днем столбики термометров опустятся до +9...+10 градусов, а ночью прогнозируют даже заморозки до -5 градусов.
Тепло придет с 26 мая, в этот день ожидается +26 градусов. Такая погода продержится до конца месяца. А вот в первые дни июня похолодает до +20 градусов.
С 10 июня температура постепенно начнет расти и к середине первого месяца лета дойдет до +25 градусов.
Много ярких и солнечных дней не ожидается: дожди прогнозируются чуть ли не через сутки.
Gismeteo
В данном прогнозе есть расхождения в температурах. Так, первая неделя июня будет немного теплее: не +20 градусов, а +25.
До середины месяца ожидается стабильно +20 градусов, впрочем, это уже долгосрочный прогноз, который показывает некую "среднюю". Так что ближе к дате он изменится.
Будет пасмурно и дождливо: много солнца не ожидается.
14:15:00 21-05-2026
это лучше, чем плюс тридцать, неделями
16:55:25 21-05-2026
Вообще лето не хочу, быстрее бы оно закончилось, 3 месяца осталось вытерпеть, надеюсь пролетит очень быстро
17:40:47 21-05-2026
Что творится с погодой? Листва на дубе замерзла.
07:33:06 22-05-2026
Все что не замёрзло в прошлые заморозки, зацепит в эти