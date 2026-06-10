До +35. Какая погода ждет Алтайский край 10 июня

Местами по западу региона ожидаются небольшие дожди и грозы

10 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

Днем 10 июня температура в Алтайском крае составит от +30 до +35 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по западу местами ожидаются небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами в предгорьях туман. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +31...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4–9 м/с.