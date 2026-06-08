"Плавиться" осталось недолго

08 июня 2026, 15:22, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Лето в Алтайском крае началось с аномальной жары и уже вторую неделю столбики термометров держатся на уровне +30 градусов и выше. Такая же погода сейчас, например, в Конго и Камеруне. И если хочется прохлады, то придется подождать несколько дней: сильно не похолодает, но будет просто приятное тепло. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Погода в июне в Алтайском крае / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Температура на уровне +30 градусов продержится в крае до четверга, 11 июня. Уже в выходные, 13 и 14 июня, будет около +25 градусов и ожидаются дожди.

До конца июня, начиная со второй половины месяца, прогнозируется +22...+25 градусов.

На данный момент в крае не предвидится очередного этапа аномальной жары. Впрочем, это долгосрочный прогноз и все может измениться.