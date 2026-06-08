Как в Конго и Камеруне. Сколько продлится жара на Алтае в июне и когда приятно похолодает
"Плавиться" осталось недолго
08 июня 2026, 15:22, ИА Амител
Лето в Алтайском крае началось с аномальной жары и уже вторую неделю столбики термометров держатся на уровне +30 градусов и выше. Такая же погода сейчас, например, в Конго и Камеруне. И если хочется прохлады, то придется подождать несколько дней: сильно не похолодает, но будет просто приятное тепло. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
Температура на уровне +30 градусов продержится в крае до четверга, 11 июня. Уже в выходные, 13 и 14 июня, будет около +25 градусов и ожидаются дожди.
До конца июня, начиная со второй половины месяца, прогнозируется +22...+25 градусов.
На данный момент в крае не предвидится очередного этапа аномальной жары. Впрочем, это долгосрочный прогноз и все может измениться.
16:33:16 08-06-2026
Скорей бы уже зима
17:58:43 08-06-2026
Гость (16:33:16 08-06-2026) Скорей бы уже зима... зима не зима, но вот это все точно лишнее. скорее бы похолодало 😢