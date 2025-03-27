До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 27 марта

Дороги местами скует гололедица

27 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 27 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами ожидается туман. Дороги местами покроет гололедица. Ветер подует южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +2...+4 градуса. Обойдется также преимущественно без осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2–7 м/с.