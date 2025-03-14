До +6. О погоде в Алтайском крае 14 марта

Температура достигнет плюсовых значений во всех уголках региона

14 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 14 марта местами по югу Алтайского края температура поднимется до +6 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -1...+1 градус. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Дороги местами покроет гололедица. Ветер подует южный, 3–8 м/с, по западу местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают также -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра в краевой столице также составит 3–8 м/с.