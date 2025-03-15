До +7 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 марта
По прогнозам, в регионе обойдется практически без осадков
15 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru
Днем 15 марта в предгорьях Алтайского местами потеплеет до +7 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -3...+2 градуса. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами ожидаются порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут 0...+2 градуса. Также преимущественно без осадков. Дороги местами покроет гололедица. Скорость ветра та же, что и во всем регионе, – 2-7 м/с.
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