До конца голосования в премии "Народный знак качества" остаются считанные дни

Каждый житель региона может поддержать любимую компанию до 6 ноября

Масштабная премия "Народный знак качества" выходит на финишную прямую. Уже через несколько дней завершится народное голосование, которое определит, какие компании Алтайского края заслужили доверие клиентов и по праву могут называться лучшими в своем деле.

Финал близко

Голосование продлится до 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года. У жителей региона остается совсем немного времени, чтобы поддержать компании, которым они доверяют. Сделать это просто – достаточно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и выбрать фаворита в одной или нескольких открытых номинациях:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Бьюти-центр";

"Семейный бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть";

"Креативный бизнес";

"Персона Бизнес FM Барнаул".

Есть и специальные (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):

"Ньюсмейкер года";

"Народная любовь года";

"Лучший в своем деле".

Люди, которые вдохновляют

Нововведения в этом году коснулись номинации "Персона Business FM Барнаул". В отличие от других категорий здесь выбирают не компании, а личности, чьи истории вдохновляют и задают пример другим – предпринимателей, руководителей, владельцев бизнеса.

Их приглашали в эфир Business FM Барнаул по желанию подписчиков и слушателей радио. Гости рассказывали, как построили бизнес, с какими вызовами сталкивались и какие принципы помогают им в работе и жизни. Именно среди этих героев и выберут победителя.

Напомним, ранее лауреатов определяли сами бизнесмены, входившие в число участников номинации, тайным голосованием. В 2025 году номинация стала открытой – в ней такое же голосование, как и в остальных (кроме специальных).

Премию "Народный знак качества" проводят в Алтайском крае ежегодно, она стала символом доверия и благодарности жителей региона. Ее цель – отметить компании, которые действительно влияют на качество жизни: создают рабочие места, развивают сферу услуг, добротно строят и ремонтируют.

Успейте поддержать тех, кто работает на благо Алтая.

