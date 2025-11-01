До конца голосования в премии "Народный знак качества" остаются считанные дни
Каждый житель региона может поддержать любимую компанию до 6 ноября
Масштабная премия "Народный знак качества" выходит на финишную прямую. Уже через несколько дней завершится народное голосование, которое определит, какие компании Алтайского края заслужили доверие клиентов и по праву могут называться лучшими в своем деле.
Финал близко
Голосование продлится до 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года. У жителей региона остается совсем немного времени, чтобы поддержать компании, которым они доверяют. Сделать это просто – достаточно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и выбрать фаворита в одной или нескольких открытых номинациях:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Бьюти-центр";
- "Семейный бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть";
- "Креативный бизнес";
- "Персона Бизнес FM Барнаул".
Есть и специальные (за номинирование и определение победителей отвечают эксперты):
- "Ньюсмейкер года";
- "Народная любовь года";
- "Лучший в своем деле".
Люди, которые вдохновляют
Нововведения в этом году коснулись номинации "Персона Business FM Барнаул". В отличие от других категорий здесь выбирают не компании, а личности, чьи истории вдохновляют и задают пример другим – предпринимателей, руководителей, владельцев бизнеса.
Их приглашали в эфир Business FM Барнаул по желанию подписчиков и слушателей радио. Гости рассказывали, как построили бизнес, с какими вызовами сталкивались и какие принципы помогают им в работе и жизни. Именно среди этих героев и выберут победителя.
Напомним, ранее лауреатов определяли сами бизнесмены, входившие в число участников номинации, тайным голосованием. В 2025 году номинация стала открытой – в ней такое же голосование, как и в остальных (кроме специальных).
Премию "Народный знак качества" проводят в Алтайском крае ежегодно, она стала символом доверия и благодарности жителей региона. Ее цель – отметить компании, которые действительно влияют на качество жизни: создают рабочие места, развивают сферу услуг, добротно строят и ремонтируют.
Успейте поддержать тех, кто работает на благо Алтая.
