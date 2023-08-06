Доктор Мясников назвал неожиданный способ распространения клещевого энцефалита

Он также напомнил, что лекарства от этой болезни нет

06 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Телеврач Александр Мясников рассказал о том, что заразиться клещевым энцефалитом можно и без укуса клеща. Пост об этом он написал в своем телеграм-канале.

Доктор отметил, что энцефалит развивается в организме животных, а человек может заразиться после употребления сырого молока.

Также Мясников отметил, что лекарства от клещевого энцефалита не существует, а иммуноглобулин он назвал неэффективным средством. Врач добавил, что его используют только в России.