В Алтайском крае за неделю снизилось число пострадавших от клещей
С начала эпидсезона эти членистоногие покусали более семи тысяч человек
05 августа 2023, 14:31, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 69 жителей Алтайского края. Это на 29 человек меньше, чем неделей ранее.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратилось 7170 укушенных, в том числе 1902 ребенка.
В Барнауле зарегистрировали 2521 пострадавшего, из них 393 – дети.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе наблюдается спад активности клещей, но при вылазках на природу по-прежнему стоит быть осторожными, так как опасность пострадать от этих членистоногих сохранится в течение всего теплого времени года.
Ранее сообщили, что Барнаул заполонили гигантские богомолы.
14:56:17 05-08-2023
Как там КОВИД ?