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Прогулки вдоль Барнаулки. Как в столице края начали благоустраивать новый сквер

В центре городе скоро появится ещё одна зона для прогулок

05 мая 2023, 06:41, ИА Амител

Территорию на улице Приречной в Барнауле начали приводить в порядок. Осенью здесь появится новый сквер. В нём планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамьи и урны. Также в зелёной зоне установят уличные фонари и систему видеонаблюдения.

Сейчас на участке сносят сухостойные аварийные деревья. Эта работа ведётся в соответствии с дендропланом, разработанным НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Согласно ему, здесь будет высажено 117 деревьев и кустарников,. Кроме того, сохранят 127 уже имеющихся деревьев. Это клёны, тополя и сирень. Напомним, что работы выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей. Всего на реализацию проекта потратят 13,6 млн рублей.

Закончить благоустройство планируют к октябрю этого года. Как выглядит сквер сейчас, смотрите в наших фотозаметках.

Фото: barnaul.org

В мэрии Барнаула показали эскизы будущего сквера на улице Приречной

На реализацию проекта выделят 13,6 млн рублей, из которых часть направят предприниматели
НОВОСТИОбщество
Барнаул Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 5

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Гость

09:34:16 05-05-2023

Красиво будет. Отличная новость.

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ыть

09:50:09 05-05-2023

Надо еще русло Барнаулки почистить, убрать топляки и прочий мусор.

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Гость

11:13:10 05-05-2023

живу на Ускова, но с удовольствием с друзьями будем приезжать сюда

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Гость

14:20:36 05-05-2023

Гость (11:13:10 05-05-2023) живу на Ускова, но с удовольствием с друзьями будем приезжат... Правильно! центр должен быть в приоритете над выселками.

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Антонюк Елена

09:28:58 06-05-2023

Живу на Приречной. Очень рада такой новости, с нетерпением буду ждать завершения работ. Подумываю о приобретении велосипеда.Замечательная для меня новость!!

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