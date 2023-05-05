Прогулки вдоль Барнаулки. Как в столице края начали благоустраивать новый сквер

В центре городе скоро появится ещё одна зона для прогулок

05 мая 2023, 06:41, ИА Амител

































































Сквер на Приречной в мае 2023 года / Фото: amic.ru

Территорию на улице Приречной в Барнауле начали приводить в порядок. Осенью здесь появится новый сквер. В нём планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамьи и урны. Также в зелёной зоне установят уличные фонари и систему видеонаблюдения.









Рендеры сквера

Сейчас на участке сносят сухостойные аварийные деревья. Эта работа ведётся в соответствии с дендропланом, разработанным НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Согласно ему, здесь будет высажено 117 деревьев и кустарников,. Кроме того, сохранят 127 уже имеющихся деревьев. Это клёны, тополя и сирень. Напомним, что работы выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей. Всего на реализацию проекта потратят 13,6 млн рублей.

Закончить благоустройство планируют к октябрю этого года. Как выглядит сквер сейчас, смотрите в наших фотозаметках.