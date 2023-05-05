Прогулки вдоль Барнаулки. Как в столице края начали благоустраивать новый сквер
В центре городе скоро появится ещё одна зона для прогулок
05 мая 2023, 06:41, ИА Амител
Территорию на улице Приречной в Барнауле начали приводить в порядок. Осенью здесь появится новый сквер. В нём планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамьи и урны. Также в зелёной зоне установят уличные фонари и систему видеонаблюдения.
Сейчас на участке сносят сухостойные аварийные деревья. Эта работа ведётся в соответствии с дендропланом, разработанным НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Согласно ему, здесь будет высажено 117 деревьев и кустарников,. Кроме того, сохранят 127 уже имеющихся деревьев. Это клёны, тополя и сирень. Напомним, что работы выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей. Всего на реализацию проекта потратят 13,6 млн рублей.
Закончить благоустройство планируют к октябрю этого года. Как выглядит сквер сейчас, смотрите в наших фотозаметках.
09:34:16 05-05-2023
Красиво будет. Отличная новость.
09:50:09 05-05-2023
Надо еще русло Барнаулки почистить, убрать топляки и прочий мусор.
11:13:10 05-05-2023
живу на Ускова, но с удовольствием с друзьями будем приезжать сюда
14:20:36 05-05-2023
Гость (11:13:10 05-05-2023) живу на Ускова, но с удовольствием с друзьями будем приезжат... Правильно! центр должен быть в приоритете над выселками.
09:28:58 06-05-2023
Живу на Приречной. Очень рада такой новости, с нетерпением буду ждать завершения работ. Подумываю о приобретении велосипеда.Замечательная для меня новость!!