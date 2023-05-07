Как выглядит барнаульский ТЦ "Норд-Вест" после пожара

Из-за сгоревшей секции закрыли все торговые площади

07 мая 2023, 14:20, ИА Амител





































































Фото: Алина Богомолова

Вечером 6 мая в Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина. Корреспондент amic.ru побывал на месте и посмотрел, как выглядит помещение после пожара.

Напомним, что возгорание началось в одном из отделов ТЦ, открытое пламя выбилось наружу.

Тушили огонь 34 человека и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Из-за сгоревшей секции все отделы ТЦ закрыты. На месте работают специалисты, которые решат дальнейшую судьбу "Норд-Веста".