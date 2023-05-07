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Как выглядит барнаульский ТЦ "Норд-Вест" после пожара

Из-за сгоревшей секции закрыли все торговые площади

07 мая 2023, 14:20, ИА Амител

Вечером 6 мая в Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина. Корреспондент amic.ru побывал на месте и посмотрел, как выглядит помещение после пожара.

Напомним, что возгорание началось в одном из отделов ТЦ, открытое пламя выбилось наружу. 

Тушили огонь 34 человека и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Из-за сгоревшей секции все отделы ТЦ закрыты. На месте работают специалисты, которые решат дальнейшую судьбу "Норд-Веста".

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:19:38 07-05-2023

Вот товару пострадало у людей, и ведь не кто не возмести убытки.

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Гость

16:42:04 07-05-2023

Гость (15:19:38 07-05-2023) Вот товару пострадало у людей, и ведь не кто не возмести убы... Как говорят - прогорели, в прямом и переносном смысле.

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Гость

20:33:48 07-05-2023

Лучше бы не слушали Димона, а шли бы работать в учителя

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