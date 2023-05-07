Как выглядит барнаульский ТЦ "Норд-Вест" после пожара
Из-за сгоревшей секции закрыли все торговые площади
07 мая 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
Вечером 6 мая в Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест" на проспекте Ленина. Корреспондент amic.ru побывал на месте и посмотрел, как выглядит помещение после пожара.
Напомним, что возгорание началось в одном из отделов ТЦ, открытое пламя выбилось наружу.
Тушили огонь 34 человека и девять единиц техники. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.
Из-за сгоревшей секции все отделы ТЦ закрыты. На месте работают специалисты, которые решат дальнейшую судьбу "Норд-Веста".
15:19:38 07-05-2023
Вот товару пострадало у людей, и ведь не кто не возмести убытки.
16:42:04 07-05-2023
Гость (15:19:38 07-05-2023) Вот товару пострадало у людей, и ведь не кто не возмести убы... Как говорят - прогорели, в прямом и переносном смысле.
20:33:48 07-05-2023
Лучше бы не слушали Димона, а шли бы работать в учителя