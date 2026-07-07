Дорога к дому на Павловском тракте появилась после вмешательства прокуратуры Барнаула

Суд обязал привести покрытие в соответствие с нормативами

07 июля 2026, 11:13, ИА Амител

Дорога к дому № 307 на Павловском тракте / Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле привели в порядок проезд к дому № 307, корпус 1, по Павловскому тракту — теперь он соответствует нормам безопасности дорожного движения. Об этом рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Проверка прокуратуры Индустриального района показала, что с 2022 года, когда многоквартирный дом ввели в эксплуатацию, к нему так и не обустроили полноценную дорогу по нормативам. Все это время жители вынуждены были пользоваться временным технологическим проездом.

Чтобы защитить права горожан, прокурор обратился в суд с требованием обязать ответственные органы привести покрытие в нормативное состояние. Суд встал на сторону прокуратуры, а сейчас решение полностью исполнено — безопасный подъезд к дому обеспечен.



