Дорога к небу. Как под Барнаулом строят подъезд к школе будущих пилотов

После визита губернатора Виктора Томенко к знаменитой школе-интернату имени Павлюкова начали строить дорогу, которой здесь ждали почти два десятилетия

04 июня 2026, 11:05, ИА Амител

Ремонт дороги к летной школе / Фото: amic.ru

Летная школа имени Павлюкова расположена в живописном месте рядом с поселком Новые Зори. Однако долгие годы добраться туда можно было только по узкой грунтовой дороге. Весной и осенью автомобили буквально вязли в песке и грязи. Родители неоднократно жаловались на отсутствие нормального подъезда к учреждению, в том числе и губернатору региона Виктору Томенко. В итоге их услышали и уже в ближайшее время построят современную дорогу, которая станет подарком для школы-интерната. Как идут работы — в материале amic.ru.

"Это дорога жизни для школы"

Еще недавно добраться до Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова было непросто. Сейчас в школе обучаются 203 курсанта десятых и одиннадцатых классов. Уже в июне здесь стартует приемная кампания и сюда приедет большое количество людей. Весной и осенью в плохую погоду машины застревали в грязи. Сотрудники учреждения, ученики и их родители ждали дороги почти двадцать лет.

«Если говорить честно, дороги здесь не было. Было направление. Каждый год мы что-то подсыпали, пытались поддерживать проезд своими силами, но в весенне-осенний период доехать до школы было практически невозможно», — вспоминает директор учреждения Сергей Акопян.

По его словам, из-за отсутствия дороги многие поставщики отказывались привозить продукты в школу. Они останавливались в Новых Зорях, перегружали продукты на транспорт "летчиков", которые довозили еду уже самостоятельно. Не меньше жалоб поступало и от родителей курсантов. По словам Акопяна, во время дней открытых дверей гости нередко попадали в распутицу и были вынуждены буквально вытаскивать автомобили из грязи.

В феврале 2024 года летную школу посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Руководство организации обратилось с просьбой построить новую дорогу. Позже, в ноябре, на прямую линию главы региона обращались жители близлежащего населенного пункта и родители детей, которые регулярно возят ребят в школу-интернат. После этого "сигнала" в правительстве края окончательно приняли решение о строительстве подъезда к летной школе.

«Это дорога жизни для нас. Когда Виктор Петрович Томенко приехал к нам и этот вопрос был озвучен, а затем начались реальные работы, это стало очень важным моментом для всей школы. Искренне хочу выразить благодарность за принятое решение», — с радостью рассказал Сергей Акопян.

Непростой объект

Чтобы приступить к строительству, потребовалась серьезная подготовительная работа. Прежний проезд не состоял на кадастровом учете. Из-за этого на него нельзя было официально направлять средства даже из муниципального дорожного фонда. Только после того как удалось уладить эти вопросы, в "Алтайавтодоре" разработали проектную документацию, провели межевание территории. Эта большая подготовительная работа позволила дорожникам приступить к работам.

«После обращений граждан к губернатору Виктору Томенко и соответствующего его поручения в дорожном фонде были заложены средства на строительство дороги. Ее фактически здесь никогда не было. Часть пути проходила по старому щебеночному участку, а дальше начиналось обычное грунтовое направление через лес. В весенний и осенний период дорога фактически становилась непроезжей. Машины застревали, людям приходилось помогать выбираться из сложных ситуаций», — пояснил заместитель начальника по строительству, качеству и техническим вопросам "Алтайавтодора" Евгений Строганов.

Общая протяженность нового участка составляет 650 метров. Общий объем финансирования из краевого бюджета — более 40 миллионов рублей. Сначала специалисты выполнили расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности, затем подготовили земляное полотно и уложили специальную геосетку. Она нужна для того, чтобы щебеночное основание не уходило в песчаный грунт и сохраняло устойчивость на протяжении многих лет. После этого подрядчики устроили основание дороги и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

По словам главного инженера компании "Сибинвест" Андрея Жилякова, на строительство потребуется около 950 тонн асфальта. Сейчас уже выполнен нижний слой покрытия, ведется устройство верхнего слоя. Проектом также предусмотрено восстановление существующей подъездной дороги с устройством нового щебеночного покрытия. Его длина — около 1,5 километра. Чтобы ездить по ней было комфортно, щебеночную дорогу прольют в два слоя специальной эмульсией. Это позволит избежать пыли, чтобы не мешать местным жителям.

Дополнительно возле школы появится парковочное пространство для автомобилей сотрудников и посетителей, площадка для разворота автобусов и транспорта, который доставляет продукты. Также на объекте установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Готова будет уже летом

Директор учреждения Сергей Акопян признается, что выпускники и бывшие воспитанники уже активно обсуждают строительство дороги в социальных сетях.

«Многие пишут: ради новой дороги обязательно приедем посмотреть. Для школы это действительно большое событие. Завтра стартует основной экзамен по русскому языку. 97 выпускников по новой дороге поедут на автобусах сдавать экзамен — можно сказать, дорога стала для них своего рода талисманом», — отметил Сергей Акопян.

Кроме того, директор летной школы шутит, что новую дорогу можно будет использовать для утренней пробежки учеников.

«650 метров туда и 650 метров обратно. Сегодня уже можно сказать, что по дороге можно "боком катиться". Все довольны: и воспитанники, и выпускники. Я периодически снимаю видео и отправляю в группу — ребята говорят: "Ради дороги приедем снова". Отдельно хочу отметить оперативность работы министра транспорта Алтайского края Андрея Анатольевича Подоляна. Некоторые вопросы решались буквально в считанные дни — можно сказать, уровень оперативности как в Книгу рекордов Гиннесса», — пояснил Сергей Акопян.

По контракту дорога должна быть готова до 30 сентября, но подрядчики обещают завершить работы раньше — ориентировочно к концу июня. Приемная кампания стартует 26 июня, и к этому времени "гости" летной школы уже увидят разницу.

Согласно данным Минтранса региона, дорожный фонд Алтайского края в 2026 году составит около 29 миллиардов рублей, из которых более 22 миллиардов будут выделены из краевого бюджета, а 7 миллиардов — из федеральных средств. Одной из ключевых задач станет выполнение мероприятий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2026 году планируется обновление еще 540 километров дорог, что позволит увеличить долю нормативных региональных дорог до 53,9%, а долю опорной сети — до 74,56%.