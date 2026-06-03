"Есть дорога — жизнь продолжается". Как на Алтае строят подъезды к крупному предприятию

В Алтайском крае по программе развития сельских территорий возводят дороги к предприятиям

03 июня 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков

Строительство дорог в Целинном районе / Фото: amic.ru

В Целинном районе Алтайского края строят две новые дороги к объектам агропредприятия. Работы идут в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", а подрядчиком выступает Северо-Восточное ДСУ. Один из подъездов строят к новому цеху убоя в селе Ложкино, второй — к инкубатору в селе Дружба. Журналист amic.ru лично посмотрел, как строят новые дороги, которые станут частью большого проекта, называемого властями и бизнесом одним из ключевых для развития района и края.

"Раньше здесь был просто чернозем"

Сейчас рядом с Ложкино фактически с нуля строят полноценный производственный комплекс по переработке мяса индейки. Еще два года назад на этом месте находилось обычное поле.

«Ровно два года назад здесь был просто чернозем. Здесь не было вообще ничего», — объясняет генеральный директор предприятия "Индейка Алтая" Константин Каленов.

Сегодня на площадке уже возвышаются корпуса будущего производства, котельная, очистные сооружения, резервуары с водой, инженерная инфраструктура и административные здания. Стоимость всей площадки составляет почти 1,5 млрд рублей. Однако реализовать такой масштабный объект было бы невозможно без поддержки правительства Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко. К объекту вела обычная полевая колея. Для крупного производства это становилось серьезной проблемой.

Сейчас к цеху строят новый подъезд длиной около 650 метров. Стоимость объекта составляет примерно 37 млн рублей. По словам заместителя начальника по строительству и техническим вопросам "Алтайавтодора" Евгения Строганова, на участке устроят щебеночное основание. Затем его укрепят цементом по технологии холодной регенерации. После этого дорожники уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 10 сантиметров. Также проект предусматривает устройство водопропускных труб, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

"Если сегодня строить — то строить на века"

Вторую дорогу строят в селе Дружба. Она соединит улицу Новую с инкубатором "Индейки Алтая". Протяженность участка составляет 965 метров, а стоимость работ — около 31 млн рублей. Этот объект оказался дешевле, потому что дорожники используют уже существующее бетонное основание. Работы ведет Северо-Восточное ДСУ. В районе параллельно ремонтируют и другие дороги, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Заместитель генерального директора Северо-Восточного ДСУ Алексей Мощенских рассказал, что на новых участках применяют технологию холодного ресайклинга. Одна из дорог, выполненных по подобной технологии возле райцентра, служит уже более десяти лет.

«Данная технология применяется в Алтайском крае уже более десяти лет и неплохо себя зарекомендовала. Если сегодня строить — строить надо на века», — заявил он.

Как работает программа?

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" действует в Алтайском крае с 2011 года. За это время в регионе построили около 340 километров дорог к селам и предприятиям.

По словам Евгения Строганова, новые подъезды обеспечат круглогодичный и бесперебойный доступ к производственным площадкам. Для сельских предприятий это особенно важно: дороги нужны не только для подвоза сырья и вывоза продукции, но и для работников. Кроме того, такие проекты дают эффект для всей территории. Появление новых производств означает рабочие места, привлечение специалистов и дополнительные возможности для развития сел.

«Строительство дороги обеспечит круглогодичный, бесперебойный подъезд к производственным площадкам данного предприятия. Это позволит привлекать новые рабочие места, молодых специалистов на предприятие», — уверен представитель "Алтайавтодора".

В 2026 году в крае по этой программе реализуют девять проектов. География широкая: Немецкий национальный, Хабарский, Целинный, Красногорский районы и другие территории. Всего в этом году по программе планируют построить около 14 километров дорог. Общий объем финансирования по ней в этом году составляет 781 млн рублей. Например, в селе Шубенка построят дорогу к агрофирме "Нива", в Хабарском районе сделают участок трассы к объектам "Коротоякского элеватора". В селе Вылково появится дорога к объектам АО "Орбита", а в селе Малахово — к животноводческому комплексу АПК "Союз". Средства поступают из нескольких источников: федерального и краевого бюджетов и от собственников предприятий. По словам Евгения Строганова, региональное софинансирование составляет 1%, а 10% вкладывает собственник предприятия.

Заявки проходят конкурсный отбор на федеральном уровне. Сначала информацию формирует Минсельхоз Алтайского края. Затем подключается Минтранс Алтайского края и "Алтайавтодор", оценивая целесообразность строительства дороги и основное направление. После этого заявка идет дальше — через Минсельхоз России и Росавтодор.

"Если делают дорогу — жизнь продолжается"

Сдать обе дороги планируют до конца октября, но уже понятно, что работы идут с опережением графика. К этому времени новый цех убоя в Ложкино уже начнет работу. Это позволит привлечь на работу десятки новых сотрудников. Глава Целинного района Виктор Бирюков считает, что на качестве дорог при реализации таких проектов экономить нельзя. Хорошие дороги сегодня становятся вопросом выживания деревень. Участие района в программе развития сельских территорий уже дало заметный эффект.

«На самом деле сегодня деревни живут те, на которые обращают внимание инвесторы, если есть хорошая дорога. Поверьте, я достаточно давно работаю. И село будет жить гораздо дольше, если есть дорога, школа, детский садик. Такие проекты вдохнули жизнь в наши села. Люди поверили. Если делают дорогу — значит, жизнь продолжается», — сказал глава района.

По словам Бирюкова, для Целинного района новые дороги стали частью больших изменений. Сейчас в муниципалитете одновременно строят подъезды к производствам, ремонтируют трассу Бийск — Целинное и завершают важную для нескольких районов дорогу Целинное — Троицкое, о чем давно мечтали местные жители.

«Еще несколько лет назад о таком объеме работ на территории сложно было даже говорить. Нет России без села — это не громкие слова», — уверен Виктор Бирюков.