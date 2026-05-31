Более 130 млн рублей направили на ремонт участка дороги в Алтайском крае

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет порядка 4 км

31 мая 2026, 20:12, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае ведутся ремонтные работы на участке автомобильной дороги К-05 Марушка — Дружба — Рупосово в Целинном районе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Как сообщает краевой Минтранс, на проведение работ направлено более 130 млн рублей.

Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет около четырех километров, он ведет непосредственно к въезду в село Дружба.

Сейчас подрядная организация Северо-Восточное ДСУ выполняет регенерацию существующего покрытия с использованием ресайклера. Следующим этапом специалисты приступят к устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия, после чего нанесут разметку и установят знаки.

О важности этой дороги заявил замгендиректора Северо-Восточного ДСУ Алексей Мощенских:

«Эта дорога — транспортная артерия для нескольких крупных предприятий, которые активно развиваются, например "Индейка Алтая". Она позволит обеспечить беспрепятственную доставку продукции, безопасное движение до населенных пунктов. Кроме того, ежегодно в селе Дружба проходит фестиваль мяса и деликатесов, привлекающий гостей со всего края. Качественное дорожное покрытие сделает поездку на гастрономический праздник комфортной и безопасной».

Как напоминает Минтранс, в 2026 году в рамках нацпроекта в Целинном районе будут обновлены участки и на других направлениях: Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, а также Троицкое — Целинное.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии почти в 558 млн рублей на ремонт дорог. В результате общий объем финансирования дорожных работ в регионе в 2026 году достигнет рекордных 3,2 млрд рублей.