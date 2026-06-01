Дорогу к соленым озерам и Казахстану обновляют в Алтайском крае за 1,6 млрд рублей

В 2026 году на дороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород обновят 22,6 км покрытия и два моста

01 июня 2026, 15:05, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжают ремонтировать региональную трассу Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Дорога входит в опорную сеть края и ведет к городу-курорту Яровое, соленым озерам и казахстанской границе, поэтому особенно востребована летом. В 2026 году на этой трассе восстановят 22,6 км дороги. Общая стоимость работ превысит 1,6 млрд рублей, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Какие участки ремонтируют

В Панкрушихинском районе капитально отремонтируют два участка с 68-го по 74-й км общей протяженностью 6 км. На эти работы из регионального дорожного фонда направили более 678 млн рублей.

Капремонт включает земляные работы, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным вяжущим, и укладку двух слоев асфальтобетона.

Дорожную одежду сделают по современной технологии: верхний слой основания уложат с помощью ресайклера, а покрытие выполнят из горячей смеси А16. Она рассчитана на высокие нагрузки и должна лучше выдерживать движение тяжелого транспорта.

Сейчас специалисты Северо-Западного ДСУ устраивают земляное полотно и основание. Первый участок планируют завершить до конца лета, второй — до 30 октября 2026 года. Работы идут по графику. На объекте установили временные знаки, которые ограничивают скорость и регулируют приоритет проезда. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков.

Что делают по нацпроекту

Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году на трассе приведут в нормативное состояние более 16 км дороги в трех районах: Крутихинском, Панкрушихинском и Немецком национальном.

На эти работы направили 617 млн рублей. В 2025 году на этом направлении уже отремонтировали 30 км полотна. Также продолжается капитальный ремонт двух мостов. Один расположен на въезде в село Хабары через реку Бурла, второй — в Крутихинском районе через реку Прыганку. На оба объекта выделили в общей сложности 378 млн рублей.

Дорога Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан связывает несколько районов края, обеспечивает подъезд к Славгороду, Яровому, соленым озерам и пограничному направлению. Летом нагрузка на трассу заметно растет из-за туристов, которые едут на отдых в западную часть края. Поэтому ремонт этого направления проводят ежегодно.

Согласно данным Минтранса региона, дорожный фонд составит около 29 миллиардов рублей, из которых более 22 миллиардов будут выделены из краевого бюджета, а 7 миллиардов — из федеральных средств. Одной из ключевых задач станет выполнение мероприятий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2026 году планируется обновление еще 540 километров дорог, что позволит увеличить долю нормативных региональных дорог до 53,9%, а долю опорной сети — до 74,56%.