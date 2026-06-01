Дорогу к соленым озерам и Казахстану обновляют в Алтайском крае за 1,6 млрд рублей
В 2026 году на дороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород обновят 22,6 км покрытия и два моста
01 июня 2026, 15:05, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают ремонтировать региональную трассу Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Дорога входит в опорную сеть края и ведет к городу-курорту Яровое, соленым озерам и казахстанской границе, поэтому особенно востребована летом. В 2026 году на этой трассе восстановят 22,6 км дороги. Общая стоимость работ превысит 1,6 млрд рублей, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
Какие участки ремонтируют
В Панкрушихинском районе капитально отремонтируют два участка с 68-го по 74-й км общей протяженностью 6 км. На эти работы из регионального дорожного фонда направили более 678 млн рублей.
Капремонт включает земляные работы, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным вяжущим, и укладку двух слоев асфальтобетона.
Дорожную одежду сделают по современной технологии: верхний слой основания уложат с помощью ресайклера, а покрытие выполнят из горячей смеси А16. Она рассчитана на высокие нагрузки и должна лучше выдерживать движение тяжелого транспорта.
Сейчас специалисты Северо-Западного ДСУ устраивают земляное полотно и основание. Первый участок планируют завершить до конца лета, второй — до 30 октября 2026 года. Работы идут по графику. На объекте установили временные знаки, которые ограничивают скорость и регулируют приоритет проезда. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования знаков.
Что делают по нацпроекту
Кроме того, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году на трассе приведут в нормативное состояние более 16 км дороги в трех районах: Крутихинском, Панкрушихинском и Немецком национальном.
На эти работы направили 617 млн рублей. В 2025 году на этом направлении уже отремонтировали 30 км полотна. Также продолжается капитальный ремонт двух мостов. Один расположен на въезде в село Хабары через реку Бурла, второй — в Крутихинском районе через реку Прыганку. На оба объекта выделили в общей сложности 378 млн рублей.
Дорога Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан связывает несколько районов края, обеспечивает подъезд к Славгороду, Яровому, соленым озерам и пограничному направлению. Летом нагрузка на трассу заметно растет из-за туристов, которые едут на отдых в западную часть края. Поэтому ремонт этого направления проводят ежегодно.
Согласно данным Минтранса региона, дорожный фонд составит около 29 миллиардов рублей, из которых более 22 миллиардов будут выделены из краевого бюджета, а 7 миллиардов — из федеральных средств. Одной из ключевых задач станет выполнение мероприятий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2026 году планируется обновление еще 540 километров дорог, что позволит увеличить долю нормативных региональных дорог до 53,9%, а долю опорной сети — до 74,56%.
16:00:19 01-06-2026
Конечно, когда же дорогу перекрывать как ни летом, когда она загружена по полной, нужно пробки сделать. А нет чтобы делать с марта по июнь и с середины августа по октябрь, когда там машин в разы меньше?
16:11:31 01-06-2026
Гость (16:00:19 01-06-2026) Конечно, когда же дорогу перекрывать как ни летом, когда она... сколько там езжу, ни одной пробки не видел.
16:21:32 01-06-2026
гость (16:11:31 01-06-2026) сколько там езжу, ни одной пробки не видел.... Когда одна полоса, это не пробка стоять по минут 10-15?
16:27:40 01-06-2026
Гость (16:21:32 01-06-2026) Когда одна полоса, это не пробка стоять по минут 10-15? ... В прошлом году в августе стояли перед "путепроводом через ЖД" в одну сторону минут 30 и обратно минут 20
16:11:38 01-06-2026
Гость (16:00:19 01-06-2026) Конечно, когда же дорогу перекрывать как ни летом, когда она... А вы там ездили? Там колеса в ямах у фур могут оторваться или джип засесть на мосту, если водитель не заметит бугра в "колее"... Я ездил. Если до Крутихи из Барнаула 100-110 км/ч (без учета деревень и знаков), то в сторону Панкрушихи (и далее) местами 60-70. И знаков нет никаких, потому что дороги нет, а сплошь ямы...
16:20:51 01-06-2026
Гость (16:11:38 01-06-2026) А вы там ездили? Там колеса в ямах у фур могут оторваться ил... Вот вот, особенно где срез асфальта, летом люди колеса пробивают
16:32:52 01-06-2026
Гость (16:20:51 01-06-2026) Вот вот, особенно где срез асфальта, летом люди колеса проби... Потому что летят быстрее, чем глазки видят... Особенно Новосиб и Кемеровчане... Я еду сотню км/ч, а эти потеряшки "во времени и пространстве" обошли и улетели вдаль...
21:59:05 01-06-2026
Гость (16:32:52 01-06-2026) Потому что летят быстрее, чем глазки видят... Особенно Новос... У них философия такая. Главное залететь на встречку,а там разберемся. В прямом или переносном смысле
22:15:01 01-06-2026
"Поэтому ремонт этого направления проводят ежегодно."--------- Врут как дышат... В 23-24 годах ни одного ремонтника на трассе Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Гальбштатд-Славгород и далее не было! Или дышат как врут... В прошлом году (2025) начали ремонт.
23:15:52 01-06-2026
Читаю вот комменты, и странно, никого не интересует стоимость в 1.6 млрд за 22 км асфальта. Это просто п….ц
11:52:28 02-06-2026
Согласен с помледним комментарием. Дикие деньги! Качество на троечку, а денег из бюджета освоили столько, что можно было бы финами или немцами вме от Крутихи до Гальбштата номально сделать
23:09:07 02-06-2026
Клондайк.
23:18:58 02-06-2026
А как вы хотели, сумма от которой откусить можно и не одному. В бетон можно всё закатать.