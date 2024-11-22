Дорожная обстановка ухудшилась на трассе Барнаул – Бийск

Автомобилисты сообщают о плохой видимости

22 ноября 2024, 18:05, ИА Амител

Метель застигла водителей на автодороге Барнаул – Бийск. Об этом сообщает "В курсе 22".

Очевидцы сфотографировали, как на трассе усиливается ветер.

"Автомобилисты, будьте аккуратны и осторожны!" – предупреждают подписчики сообщества.

Напоминаем, ранее синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий на Алтае.

"21 и 22 ноября регион окажется во власти северного циклона, который принесет снег и мокрый снег, а по югу осадки будут сопровождаться еще и дождем. Ветер усилится, его максимальные порывы днем в четверг и сутки 22 ноября достигнут 13-16 м/с. Местами поднимутся метели", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

О правилах безопасности на дороге также напомнили в региональной Госавтоинспекции. Водителей просят не делать резких перестроений и других маневров, воздержаться от поездок в метель и при плохой видимости.