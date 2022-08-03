Как абрикос. Что за южные плоды растут на дереве в центре Барнаула

На проспекте Социалистическом барнаульцами было замечено необычное для декоративных растение, которыми украшают улицы краевой столицы. На дереве спеют жёлтые продолговатые плоды, похожие на абрикосы. Что это такое, мы спросили у специалистов НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Выяснилось, что это не абрикос, но представитель того же рода, что и этот южный плод.

Как пояснил amic.ru научный сотрудник института Денис Гарапов, скорее всего, речь идёт о русской сливе, которую называют в народе алычой, — гибриде дикой алычи со сливой, выведенной селекционерами на юге СССР ещё в прошлом веке, либо о жёлтой сливе — внешне они довольно похожи.

Посадками алычи на Алтае долгие годы увлекается чемальский учёный Михаил Матюнин. Он привозил в наш регион различные сорта этого растения, сажал у себя в Горном Алтае, а Денис Гарапов помогал ему проверять их в краевой столице.

По словам барнаульского учёного, кое-где у алтайских садоводов уже растёт алыча, её можно так же встретить в некоторых местах прямо в городе. По своим вкусовым качествам плоды дерева покислее обычной сливы, но у некоторых сортов есть особенность оставаться в заготовках внешне в первозданном виде, чему способствуют свойства кожицы.

Однако Денис Гарапов предостерегает барнаульских садоводов, что наш климат не всегда подходит для этого растения. В Чемале, по его словам, теплее, там зимние температуры практически не опускаются ниже -40 градусов, тогда как севернее, на широте краевой столицы, бывают морозы посильнее. От этого русская слива — алыча может чаще, чем обычная слива, не плодоносить в определённые годы.

«Если обычная слива из 10 лет стабильно плодоносит семь, то у алычи этот показатель в среднем опускается до шести», — говорит научный сотрудник НИИ садоводства.

А абрикосы уже тоже районированы для наших широт и растут у особо увлечённых садоводов.