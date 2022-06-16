Музыкант Вадим Капустин (Isaac Nightingale) выступит в ресторане «Живые души»
Вокал Вадима называют одним из самых красивых и проникновенных на современной мировой сцене
В ресторане-поэме «Живые души» 3 июля выступит экс-солист культовой группы Triangle sun, певец Вадим Капустин (Isaac Nightingale). Вадим — обладатель одного из самых красивых и романтичных голосов на современной международной музыкальной сцене.
Музыкант родился в Барнауле, но поёт на английском языке. Его можно услышать на международных радиостанциях и в культовых сборниках по всему миру, таких как Cafe Del Mar и Buddha bar. Качественная, мелодичная музыка с элементами электроники и рока мирового уровня покоряет меломанов по всему миру.
В 2019 году Вадим стал четвертьфиналистом шоу «Голос 5» в команде Леонида Агутина. Также он обладатель премии «Золотая Горгулья» как лучший электронный проект 2013 года.
Сбор гостей в 20:00. Стоимость билета — две тысячи рублей. Бронь столов по телефону 600-046.