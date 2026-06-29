Директор сети стоматологий рассказал, как стоимость лечения зубов зависит от курса доллара

Даниил Абакумов объяснил, из чего складываются цены, как восстановить зубы за один день и почему агрессивный маркетинг должен насторожить пациента

29 июня 2026, 10:55, ИА Амител erid: 2W5zFGcG4fK

Даниил Абакумов в студии Business FM* Барнаул / Фото: Ирина Прокофьева

Стоимость стоматологических услуг во многом зависит от материалов, цены на которые меняются по курсу доллара. Сейчас он относительно невысокий, а поэтому лечение зубов может быть более выгодным, чем когда эта валюта была дороже. Как работает ценообразование в этой сфере, за счет чего протезирование становится быстрее и на что обратить внимание при выборе стоматологии в мире агрессивного маркетинга? На эти вопросы в студии Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул ответил руководитель сети стоматологических клиник Da Vinci ("Да Винчи") Даниил Абакумов.

Даниил Абакумов о стоимости лечения, технологии "все на четырех" и недобросовестных клиниках

Пока доллар низкий

— Сейчас многие следят за курсом валют. Для стоматологии это тоже актуально?

— На сегодняшний день стоматологию можно рассматривать как определенное валютное вложение, потому что у нас многое привязано к доллару. Пока он низкий, есть возможность получить более низкие цены на стоматологические услуги. Но в перспективе, когда доллар вырастет, а мы понимаем, что рано или поздно это произойдет, стоимость стоматологических услуг тоже увеличится.

— Почему цена лечения зубов так зависит от курса? Это материалы, оборудование или что-то еще?

— В основном мы работаем с зарубежными материалами. Например, импланты чаще всего европейские или корейские. Важен и объем, с которым клиника работает у поставщиков. Сегодня мы можем дать цену за установку импланта 21 900 рублей. Это одна из самых низких цен в городе. Такая стоимость возможна из-за спецусловий с дилером, который привозит эти импланты в Россию, и за счет большого объема имплантации в нашей клинике.

— Помимо материалов, на цену влияет что-то еще?

— В основном только материалы. Оборудование — это уже долгосрочная история. Сейчас у нас два филиала в Барнауле — на Партизанской, 40, и на Попова, 161. Всего 16 кресел. Второй филиал мы открыли около года назад, он полностью укомплектован: рентгенами, микроскопами, томографами. Все это, конечно, покупалось тоже за валюту. Но основные средства уже вложены, поэтому дальше вопрос в основном в расходных материалах.

Импланты за день

— Многие клиники рекламируют восстановление всех зубов за один день на четырех имплантах. Это действительно работает?

— Для нас это уже не ноу-хау. Мы одни из первых в Барнауле начали делать такие операции. Конечно, к любой методике должны быть показания. Но если у человека адентия, то есть полностью отсутствуют зубы, или все зубы разрушены и есть показания к имплантации, можно использовать методику "все на четырех".

Мы ставим четыре импланта на челюсть и на них восстанавливаем все зубы. Реально это можно сделать за день, иногда за два — зависит от ситуации. Методика рабочая, она дает возможность восстановить жевательную функцию. Мы часто проводим такие операции, но, повторюсь, все делается только по показаниям.

— Сколько длится сама операция и восстановление?

— Операция в среднем занимает два-три часа. Она проходит в цифровом протоколе. Сначала хирург, ортопед и техник вместе согласовывают будущую конструкцию. Техник изготавливает цифровой шаблон. В программе заранее планируется установка и положение всех имплантов относительно анатомических структур.

Затем доктор с помощью шаблона устанавливает импланты с минимальным количеством разрезов именно в те позиции, которые нужны для правильной нагрузки будущего протеза.

Через сутки-двое мы ставим временный адаптационный протез. С ним человек ходит около четырех-пяти месяцев. Но он уже полностью функционален: можно жевать, улыбаться, он восстанавливает весь зубной ряд. Когда мы понимаем, что импланты интегрировались, изготавливается керамический протез — уже постоянная конструкция.

— А если человеку нужно восстановить не все зубы, а один конкретный зуб?

— В Da Vinci мы не используем металлокерамику. На мой взгляд, это уже определенный атавизм. Все коронки в клинике мы делаем из диоксида циркония.

Они изготавливаются методом фрезерования. Это не ручная работа, а цифровая технология, когда фрезерный станок с максимальной точностью подгоняет край коронки. В такой конструкции нет металлического каркаса, есть светопроницаемость, близкая к натуральному зубу. Поэтому и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функции результат может быть лучше, чем у металлокерамики.

Мы сделали минимальную позицию по цене на коронку из диоксида циркония, чтобы максимально приблизить ее к стоимости металлокерамики. Сейчас такая коронка стоит 17 900 рублей. Это дает пациенту возможность получить качественную конструкцию примерно за те же деньги, которые он мог бы потратить на металлокерамику.

Данил Абакумов и доктора клиники / Фото: Андрей Лихошерстов

Агрессивный маркетинг

— Недавно в Барнауле обсуждали историю, когда человек пришел в частную стоматологию по рекламе бесплатного приема, а ушел с кредитом на 600 тысяч рублей. Иногда в СМИ также пишут об отсутствии лицензий у клиник. На что пациенту обратить внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию?

— Истории об отсутствии лицензии и разрешительных документов для меня вообще дико слышать. Здоровье — это не та сфера, где можно сказать: "Ой, не получилось". Со здоровьем так не работает. Переделка может и не получиться, если изначально что-то сделали неправильно.

Что касается маркетинга, здесь действительно есть проблема, которая дискредитирует стоматологов и клиники. Большинство клиник все-таки нацелены на качественную медицину и стараются делать хороший продукт без грязных методов продаж. Но есть федеральные сети с очень агрессивным маркетингом: пациента приглашают на бесплатную консультацию, а в клинике менеджеров по продажам больше, чем стоматологов.

Человеку называют завышенную цену, потом предлагают скидку "только сегодня и только сейчас", если он сразу подписывает договор и берет кредит. Даже со скидкой такая услуга может оказаться едва ли не в два раза дороже, чем в хороших клиниках Барнаула.

— Как тогда должна быть выстроена коммуникация с пациентом?

— Общение должно происходить в первую очередь с доктором. В Da Vinci мы ввели должность куратора лечения, но это не отдел продаж. Это отдел сопровождения.

Куратор простым человеческим языком объясняет пациенту, что означает назначенное лечение, сколько оно стоит и как проходит процедура. В стоматологическом кресле человек часто находится в стрессовой ситуации и не всегда может нормально воспринимать информацию. После консультации ему вроде бы все понятно, но через два шага появляются вопросы.

Куратор — это помощник, переводчик с медицинского языка на обычный. Он присутствует на консультации, слышит план доктора и потом помогает пациенту разобраться в лечении, часто — комплексном.

— Что входит в комплексный подход?

— Это когда человек может получить любой вид стоматологической помощи. Все начинается с компьютерной томографии как диагностики, потом составляется комплексный план лечения. Дальше идет цифровое планирование.

Мы практически ушли от слепков, когда использовалась неприятная вязкая масса. Сейчас сканер за пару минут снимает цифровой слепок, и уже в компьютере можно планировать будущую улыбку, положение зубов, необходимость подключения ортодонта.

Цифровая стоматология сегодня в тренде. Она позволяет многие вещи делать точнее, качественнее и понятнее для пациента.

Клиника семейной стоматологии в Барнауле Da Vinci

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