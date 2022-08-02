Здесь и сейчас. Как стать хозяином современной дачи с бесплатным участком

Это раньше дачи служили только одной цели — посадить как можно больше овощей и ягод, чтобы потом побольше заготовить на зиму. Сегодня же дача — это ещё и место для отдыха: шашлыки, банька, качели, бассейн, загар и релакс пусть на небольшом, но всё же кусочке природы. Так что иметь такой объект в списке недвижимости даже престижно. Но что делать, если никто из родни не оставил вам садовое наследство, а вы сами ещё не успели обзавестись своими сотками, а очень хочется? Обращайтесь в «Крепче Дачи».

Здесь и сейчас

В последние несколько лет дачи снова стали популярным активом. Пандемия коронавируса, а теперь ещё и ограничения на путешествия, продолжают выманивать горожан из душных квартир на природу. Но мало иметь просто дачу, хочется, чтобы отдых там был комфортным.

Если у вас уже есть участок, но домик уже обветшал и находиться там стало неприятно. Или вы только покупаете участок, но денег на благоустроенный коттедж нет (стоимость таких сейчас исчисляется миллионами). Стать хозяином дачи мечты легко — просто взять и построить.

Именно такой сервис и предлагают «Крепче Дачи». Компания строит все дачные объекты: домики, бани, беседки, теплицы, туалеты, бассейны. И делает это в короткие сроки. Домик, например, могут поставить всего за пару недель.

«Покупателями дач всё чаще становятся молодые люди. И им её нужно здесь и сейчас. Они не готовы ждать, пока накопят денег на большой дачный дом. Но и жить в бабушкиной „избушке“ они тоже не будут», — рассказал руководитель «Крепче Дачи» Никита Горбунов.

Три в одном

«Крепче Дачи» предлагает сервис под ключ. Как это работает? Механизм простой и всего-то в три шага.

Шаг первый. Обращаемся в «Крепче Дачи» и выбираем участок.

«Мы можем предложить более тысячи участков во всех частях города и пригорода. Подберём землю и рядом с вашим домом, и подальше от города. И избавим вас от всех трудностей поиска», — поясняет глава компании.

Участки есть в садоводствах «Октябрьский садовод», «Берёзовая роща», «Ракета», «Раздолье» и многих других. И выбора намного больше, чем на электронных сервисах поиска объявлений.

«У нас есть огромная база, которую мы собирали несколько лет. И там много хороших участков в продаже от людей старшего возраста, которые не умеют, да и не хотят подавать объявление в интернете», — добавил собеседник.

Клиент выбирает один или несколько вариантов, едет с консультантами «Крепче дачи» на место, всё осматривает и принимает решение.

Но самое главное, вам помогут найти нужный участок не только для покупки (а цены сейчас кусаются), но и для бесплатного оформления. Да, оказывается в городских садоводствах много участков, которые принадлежат государству, они не переданы в аренду и не проданы. Это совершенно нормальная земля, просто в последние 10-15 лет спрос на садоводство был невысоким, и она просто осталась невостребованной. Сейчас же ажиотаж, но вариантов ещё много.

За подбор участка в «Крепче дачи» денег не берут. Наоборот, в компании заинтересованы, чтобы вы как можно скорее нашли землю и смогли построить там домик. Собственно, возведение дачных домов — основная услуга компании. Но о ней расскажем позднее.

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Шаг второй. Оформляем документы

Если вы решили купить участок, то специалисты компании помогают оформить договор купли-продажи через МФЦ. Все этапы сделки имеют юридическое сопровождение.

Если берёте бесплатный участок — вам подскажут, как составить договор аренды с СНТ, расскажут, когда и сколько взносов надо платить, и как потом приватизировать землю.

«Мы обязательно проверяем каждый участок на „чистоту“: смотрим, брал ли его кто-то в аренду раньше, есть ли у них задолженность и какое вообще „прошлое“ у этого участка», — отметил Никита Горбунов.

Шаг третий. Строим домик

Повторим, «Крепче Дачи» строят любой дачный объект — от туалета до дома. Остановимся на самом важном — собственно, даче.

Типовых варианта — три:

Летний домик из ОСБ-панелей из металлического каркаса, площадью от 10 квадратных метров. Стоит он всего от 230 тысяч рублей. Домик-викинг в форме капли с террасой от 10 «квадратов». Цена начинается с 300 тысяч рублей. Утеплённый домик с террасой от 15 «квадратов». Он уже из бруса (сосна или кедр). И стоит от 500 тысяч рублей.

То есть все они деревянные, а значит, экологичные и долговечные.

Это модульные варианты (кстати, их будет легко перевезти на другой участок, когда захотите поменять локацию), поэтому и строят их так быстро. Но по желанию вам могут возвести дачу, какую захотите. А также демонтировать старую, чтобы было куда ставить новую.

Сейчас компания строит около сотни новых объектов по всему городу и пригороду. А более 300 довольных клиентов уже отдыхают в новеньких домиках. И ты не жди, а скорее приходи за своей дачей.

«Крепче Дачи»

Адрес: Барнаул, Аносова, 3

Тел.: 25-01-02

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