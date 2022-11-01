Рассел Кроу, Ева Грин и претенденты на «Оскар». Что смотреть в алтайских кинотеатрах в ноябре?

Уже восемь месяцев прошло с тех пор, как из России ушли крупные голливудские студии. Посмотреть в России большинство западных блокбастеров легально всё ещё нельзя. Между тем зарубежные фильмы продолжают выходить в прокат наравне с отечественными картинами. Так, на больших экранах в этом месяце можно будет увидеть голливудских звёзд — Мэла Гибсона, Еву Грин и Рассела Кроу, а также оценить фильмы — претенденты на премию «Оскар». Amic.ru собрал подборку новых лент, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах Алтайского края и Барнаула в ноябре.

«Пётр I: Последний царь и первый император» (3 ноября)

Ноябрь для российского зрителя начнётся с картины «Пётр I: Последний царь и первый император». Это не самый привычный для кинотеатров формат — фильм является художественно-документальным. То есть в нём есть и художественные зарисовки из жизни Петра Великого (его играет Иван Колесников), и закадровый голос, который рассказывает о правлении первого императора в истории России. Трейлер обещает красочные батальные сцены, масштаб и любовную линию Петра с Мартой Скавронской (будущей Екатериной I). Оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

«Ностальгия» Марио Мартоне (3 ноября)

Не обойдётся и без авторского кино. Так, с 3 ноября можно будет посмотреть картину Марио Мартоне «Ностальгия». Фильм — кандидат на премию «Оскар» 2023 года и участник основного конкурса Каннского кинофестиваля. Лента основана на одноимённом романе неаполитанского писателя Эрманно Реа. По сюжету мужчина — Феличе — возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость. Рейтинг фильма на агрегаторе IMDB — 6,7 балла из 10.

«В эфире» с Мэлом Гибсоном (3 ноября)

Любители триллеров смогут посмотреть американский фильм «В эфире» с Мэлом Гибсоном. Актер играет роль радиоведущего Элвиса Куни. Он принимает очередной звонок в студию от слушателя, но неизвестный мужчина угрожает убить всю его семью. Чтобы спасти близких, шоумен должен раскрыть свои тайны в прямом эфире и вступить в интеллектуальную дуэль с анонимом. Рейтинг фильма на IMDB средний — 5,4 балла из 10.

«Заговор в Каире» (10 ноября)

Шведский фильм «Заговор в Каире» — обладатель приза за лучший сценарий Каннского фестиваля 2022 года и претендент на «Оскар» 2023 года режиссёра «Мира Дикого Запада» Тарика Салеха. По сюжету глава современного мусульманского мира умирает и политические элиты Египта пытаются выдвинуть своего кандидата и взять контроль над религиозными институтами страны. В борьбу оказывается втянут молодой рыбак Адам, приехавший в Каир учиться в мусульманском вузе.

Рейтинг фильма на IMDB довольно высокий — 7,2 балла из 10. Журналисты так же хорошо оценивают ленту. Например, The Guardian называет «Заговор в Каире» «эффектной шпионской драмой», которая высмеивает продажность властей и церкви.

«По-мужски» (10 ноября) с Антоном Лапенко

10 ноября в российских кинотеатрах выйдет фильм «По-мужски» с популярным видеоблогером и актёром Антоном Лапенко в главной роли. Он сыграет 35-летнего мужчину Глеба, у которого есть красивая жена, доходный бизнес и загородный дом. Однако однажды пьяный сосед ударил его супругу, и Глеб начинает конфликтовать с обидчиком. На «Кинопоиске» оценки у фильма пока нет, но любителям Антона Лапенко посмотреть на актёра на большом экране наверняка будет приятно.

«Дела человеческие» (10 ноября)

«Дела человеческие» — это французская драма режиссёра Ивана Атталя. В центре сюжета — семейство Фарель. Жан — известный учёный, его жена Клэр (её роль играет снявшаяся в «Нимфоманке» Шарлотта Генсбур) — писательница, а сын Александр — студент престижного американского университета. Когда Александр приезжает в гости к родителям, он знакомится с дочерью нового партнёра своей матери Милой. Вместе они идут на вечеринку, а на следующее утро Мила обвиняет Александра в изнасиловании, расследование начинают правоохранители и СМИ. Зрителю предстоит узнать, действительно ли Александр виновен или же нет. Рейтинг фильма на IMDB — 6,9 балла из 10.

«Земун» (10 ноября)

Любители мистики 10 ноября смогут посмотреть фильм «Земун» режиссёра-дебютанта Эдуарда Жолнина. Его сюжет разворачивается вокруг двух братьев. Главный герой Егор (его роль играет Евгений Ткачук) после загадочной гибели отца возвращается в родное село, чтобы уговорить младшего брата Павла продать ферму. Однако вскоре он понимает, что ему, брату и всему семейному наследию угрожает большая опасность.

Фильм получил приз от киноведов и кинокритиков на фестивале «Окно в Европу — 2021» и приз зрительских симпатий IX Забайкальского международного кинофестиваля. Оценки на «Кинопоиске» у него пока нет.

«Покерфейс» Рассела Кроу (17 ноября)

В середине ноября в прокат выйдет «Покерфейс», режиссёром которого выступил знаменитый актёр Рассел Кроу (играл в фильмах «Гладиатор», «Игры разума», «Гангстер», «Человек из стали»). У Кроу в этой ленте главная роль. В центре сюжета — игра в покер. Заядлый игрок Джек собирает за карточным столом старых друзей, чтобы сыграть с ними. Однако не все они оказываются чистыми на руку. Рейтинг у фильма на IMDB высокий — 8,4 балла из 10.

«Дурной глаз» с Евой Грин (17 ноября)

Ещё одна грядущая премьера с голливудской звездой — это триллер «Дурной глаз» с Евой Грин. Героиня фильма — дизайнер. У неё есть любимая работа и семья, но девушку мучают страшные боли. К ней на помощь приходит целительница с Филиппин. Она начинает применять народные практики, от которых девушка медленно сходит с ума. Трейлер выглядит интригующе и пугающе, так что любители загадочных триллеров могут сходить в кино. Рейтинг фильма на IMDB средний — 6,5 балла из 10.

«На тебе сошёлся клином белый свет» о Янке Дягилевой (17 ноября)

С 17 ноября можно будет посмотреть российский фильм Игоря Поплаухина «На тебе сошёлся клином белый свет». Он рассказывает о последнем дне жизни певицы Янки Дягилевой, которая погибла при невыясненных обстоятельствах в 1991 году. Картина показывает, с кем она говорила, что видела, также фильм пытается ответить на вопрос о том, как умерла Янка Дягилева. При этом песен Дягилевой в ленте нет. Зато фильм исследует внутренний мир певицы.

«Эмили» об Эмили Бронте (17 ноября)

Американо-британский фильм «Эмили» режиссёра Фрэнсис О'Коннор рассказывает историю писательницы и поэтессы Эмили Бронте и её отношений с викарием Уильямом Уэйтманом. Роль Эмили Бронте сыграла Эмма Маккей («Смерть на Ниле», «Сексуальное просвещение»). Рейтинг картины на IMDB выше среднего — 7,3 балла из 10. Поэтому любители биографических фильмов о писателях могут сходить в кино.

«Нитрам» (24 ноября)

Конец месяца украсит австралийская драма «Нитрам» режиссёра Джастина Курзеля (снял «Макбет» и «Подлинная история банды Келли»).

История рассказывает о парне по имени Нитрам (персонаж основан на реальном прототипе — Мартине Брайанте), который живёт с родителями в маленьком городке на острове Тасмания и страдает от одиночества. После смерти единственного друга состояние Нитрама ухудшается, что приводит к массовому убийству в Порт-Артуре. Это — реальное событие, которое произошло в Австралии в 1996 году. Тогда погибло 35 человек, ещё 22 были ранены.

Нитрама сыграл актёр Калеб Джонс (известен по ролям в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Прочь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). За роль в «Нитраме» он получил приз в номинации «Лучшая мужская роль» на Каннском кинофестивале.

Рейтинг фильма на IMDB — 7,1 балла из 10, а на «Кинопоиске» — 6,4 балла из 10.

Об октябрьских премьерах, многие из которых всё ещё остаются в алтайских кинотеатрах, можно прочитать здесь.

Напомним, что после ухода крупных голливудских студий из России в марте 2022 года кинотеатры страны столкнулись с серьёзным падением сборов, более 100 залов в РФ закрылось. Соучредитель крупнейшей в Алтайском крае сети кинотеатров «Киномир» Андрей Степурко в сентябре рассказывал, что с февраля 2022-го сборы алтайских кинотеатров упали на 90%.

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