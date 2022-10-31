Ноябрь станет очень непростым, но важным и переломным месяцем для многих. Так считает известный российский астролог Павел Глоба. Он рассказал порталу ezoterik.net, как сложится предпоследний месяц года для всех знаков зодиака. Одним звёзды обещают деньги и удачу, другим — любовь и яркие эмоции. Но есть и те, которым придётся, стиснув зубы, преодолевать трудности.

О том, что нам пророчат звёзды (и Павел Глоба) в ноябре 2022 года, — в материале amic.ru.

Овны

Овны в ноябре 2022 года будут очень активными и инициативными. Возможно, вы почувствуете непреодолимую тягу кардинально изменить свою жизнь. Павел Глоба считает, что противиться этим чувствам не стоит. Любые перемены будут к лучшему, так что смело беритесь за дело.

Тем не менее представители знака могут столкнуться с критикой. Астролог советует не слушать посторонних и ориентироваться только на себя.

В работе не стоит размениваться на мелочи. Вам по плечу большие проекты, поэтому самое время за них взяться.

Тельцы

А вот Тельцам не стоит взваливать на себя слишком много на работе. Для них звёзды приготовили другие занятия. По мнению Глобы, представителям знака лучше как можно больше времени проводить в кругу самых близких.

Новые знакомства и авантюрные сделки не для вас. Велик риск, что в ноябре они обернутся большой бедой. Но семья будет неизменно радовать и давать столь необходимые силы и эмоции.

Близнецы

Близнецы тоже в ноябре будут нуждаться в особом внимании со стороны самых близких. Если представители знака окажутся без тепла и поддержки, они очень быстро станут раздражительными. Глоба советует не поддаваться эмоциям, а искать успокоения в семейном кругу.

А вот на работе всё будет замечательно. Вполне вероятно, вас ждёт повышение или новые интересные проекты. Главное — не реагировать на завистников и тех, кто пытается вставлять вам палки в колёса. У них всё равно ничего не получится, ведь вы — супер.

Раки

У Раков будет достаточно сил, чтобы свернуть горы в ноябре. Глоба не сомневается, что любые рабочие задачи будут по плечу представителям знака. Кроме того, победы, которых вы достигните сейчас, станут отличным фундаментом для дальнейших, более значимых свершений.

Львы

Львам в ноябре будет очень непросто. Для них настанет во многом переломное время, которое потребует от представителей знака очень много сил. Главное — держать себя в руках и не срываться из-за мелких неудач.

Кстати, Львы, которые ещё не встретили свою любовь, запросто могут найти вторую половинку в последний месяц осени. Отношения, начавшиеся в ноябре, запомнятся вам надолго.

Девы

Девам, к сожалению, звёзды никаких «приятностей» не приготовили. Наоборот, многие ощутят себя по-настоящему одинокими. Но Глоба советует не зацикливаться на негативе, а взять себя в руки и заняться делами.

Те, кто хорошо потрудится в ноябре, не только поправят своё финансовое положение, но и будут лучше чувствовать себя эмоционально.

Никаких быстрых побед не получится, поэтому лучше набраться терпения, настаивает Павел Глоба.

Весы

Весы — ещё один знак, для которого ноябрь станет месяцем больших перемен. Впрочем, их может и не произойти. Тут всё зависит от вашего желания. Но если вы чувствуете, что пора что-то менять, — самое время сделать это.

Также месяц отлично подходит для того, чтобы заниматься домом или даже провести ремонт.

Одинокие Весы, наконец, смогут встретить свою любовь. А те, кто научится совладать с эмоциями, продвинутся и по карьерной лестнице.

Скорпионы

Главный лайфхак на ноябрь для Скорпионов — побольше времени уделять самому себе. Растрачивать себя и жертвовать чем-то ради других не стоит. Помните о собственных целях и идите к ним.

На работе главное не перенапрягаться, настаивает астролог. Но и лениться не стоит. Если вы найдёте верный баланс, к концу месяца сможете ощутимо разбогатеть.

Стрельцы

Главное для Стрельцов — сохранить стабильность как в работе, так и в личной жизни. Тогда вы сможете спокойно и уверенно добиваться поставленных целей, если не побоитесь проявлять инициативу. Впрочем, сначала стоит заняться уже начатыми делами. Новые проекты отложите на потом — в ноябре они не принесут вам радости.

Также стоит избегать конфликтов и ссор. Ваша вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку.

Козероги

Главная опора Козерогов в ноябре — друзья, близкие и родственники. Поверьте, они на многое могут открыть вам глаза и подсказать ответы на тревожащие вопросы. Впрочем, представители знака отличаются излишней самоуверенностью, из-за чего могут игнорировать помощь окружающих.

Сейчас не время для эгоизма. Поверьте, совместная работа принесёт вам гораздо больше. Велик шанс, что в ноябре Козерогов ждут деньги и успех.

Водолеи

Водолеев ждёт стабильный, но при этом очень продуктивный ноябрь. Звёзды будут на вашей стороне. Все начинания будут даваться легко. Более того, Водолеев также ждёт и пополнение кошелька, считает Павел Глоба.

Впрочем, без вашей инициативы ничего этого не будет. Удача вам улыбается, но нужно сделать первый шаг ей навстречу.

Рыбы

А вот Рыбы в ноябре будут переживать внутренний конфликт. Более того, он впоследствии может вылиться и наружу, если вы «сцепитесь» с кем-то из окружающих. Астролог советует не поддаваться эмоциям. Лучше проявить осторожность и сохранить хорошие отношения с окружающими. Тогда вам не придётся разгребать проблемы на работе и пытаться преодолеть финансовые сложности.