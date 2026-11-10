Ольга Пачковская объяснила amic.ru, с какими интимными проблемами к ней приходят женщины и какие симптомы нельзя игнорировать

10 ноября 2026, 10:15, Анна Кольченко

Отношения мужчины и женщины / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Когда дело касается здоровья близких, мы часто готовы на многое: найти хорошего врача, записать на обследование, следить за лечением. А вот собственные проблемы нередко откладываем на потом, особенно те, о которых неудобно говорить даже с близкими. Так женщины годами терпят боль во время секса, привыкают к мучительным менструациям и убеждают себя, что ничего страшного не происходит.

С такими историями часто сталкивается барнаульский гинеколог-сексолог Ольга Пачковская. В интервью amic.ru врач рассказала, почему женщины не спешат обращаться за помощью, зачем некоторые просят разрезать им девственную плеву и что заставляет пациенток решаться на интимную пластику.

Боль во время секса

На прием к ней женщины приходят с самыми разными жалобами, но одна из проблем встречается особенно часто.

"Наверное, больше всего приходят с болями во время полового акта. Причин может быть миллион, начиная просто со страха перед первой близостью", — рассказывает гинеколог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Ольга Пачковская объясняет, что боль во время секса врачи называют диспареунией. Она может возникать по разным причинам, в том числе из-за вагинизма — непроизвольного сокращения мышц тазового дна, которое затрудняет проникновение.

Однако некоторые женщины уверены, что проблема связана исключительно с особенностями их анатомии. Однажды к гинекологу пришла девушка с необычной просьбой.

"Говорит: «Сделайте мне дефлорацию, разрежьте девственную плеву». Она не может начать половую жизнь, потому что ей очень больно", — вспоминает врач.

Ситуация пациентки не означает, что ей действительно нужна операция. По словам спикера, сначала необходимо выяснить причину боли и только потом выбирать способ лечения.

Почему женщины терпят?

Но иногда проблема не только в самой боли. Ольга Пачковская признается, что некоторые истории девушек ее по-настоящему удивляют.

"У меня есть девочки, которые много лет живут с мужчиной и не получают оргазма. Но это полбеды. Самое страшное, что они молчат о боли, терпят ее. Думают: «Ну ладно, потерплю. А что скажет партнер? А вдруг он уйдет?» И таких женщин очень много. Я всегда спрашиваю: «Девочки, зачем вы это терпите?»" — рассказывает гинеколог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT В таких случаях Ольга Пачковская советует не откладывать серьезный разговор.

"Нужно обсудить проблему с партнером, не в момент ссоры и уж тем более не во время секса. Не обвинять мужчину, что он что-то не умеет. Просто сесть и спокойно поговорить, рассказать, что нравится, а что нет", — советует врач.

Если близость регулярно причиняет боль, важно выяснить причину. По опыту гинеколога-сексолога, иногда для этого требуется помощь не только гинеколога, но и других специалистов.

Боль при месячных

Сильные боли во время менструации многие женщины считают особенностью организма, тем более если похожие проблемы были у матери или бабушки. Однако Ольга Пачковская уверена, что к таким симптомам нужно относиться внимательнее.

"Это ненормально, когда человек выпадает из жизни на целый день. Если нужно выпить обезболивающее, это допустимо. Но важно проверить, не связана ли боль с эндометриозом, миомой или другими заболеваниями", — объясняет врач.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Как отмечает гинеколог, одной из причин боли может быть эндометриоз. При этом заболевании ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами.

"Это заболевание сложно выявить. Приходит молодая девушка, жалуется на боли во время месячных. Мы можем заподозрить эндометриоз, но не всегда его сразу видно на УЗИ. Если у мамы он был, мы учитываем семейную историю и внимательнее обследуем дочь", — рассказывает Ольга Пачковская.

Еще одна проблема — эндометриоидные кисты яичников. Небольшие образования иногда не беспокоят пациенток, поэтому те откладывают повторный визит к врачу на несколько лет.

"Появляется маленькая киста, а девушка думает: «Ну что там, какая-то кисточка? Приду через пять лет, посмотрю». И приходит, а киста уже занимает почти весь яичник. Теперь ее можно убрать только оперативным путем. Но когда мы удаляем такую кисту, иногда остается совсем небольшая часть яичника. А это уже риск бесплодия и ранней менопаузы", — объясняет специалист.При этом даже регулярные обследования не всегда позволяют предсказать, как будет развиваться заболевание.

"Бывает, мы наблюдаем пациентку каждые три месяца, а у нее все равно вырастает огромная киста. А иногда женщина годами живет с эндометриозом, и он практически не распространяется. Все индивидуально", — говорит врач.

Но не только возможная операция пугает пациенток. Некоторые опасаются даже назначенных препаратов.

"Мне часто говорят: «Вот пойду к гинекологу, выпишут гормоны, и я сразу потолстею». Это распространенный миф. Да, иногда может появиться отечность, усилиться аппетит. Но это не значит, что от любых гормональных таблеток обязательно набирают вес", — объясняет Ольга Пачковская.

Специалист советует обсуждать возможные побочные эффекты с лечащим врачом и не отказываться от терапии только из-за чужого опыта.

Интимная пластика

Не все пациентки обращаются к гинекологу из-за боли. Иногда женщин беспокоит внешний вид собственных половых органов. По наблюдениям Ольги Пачковской, представления об интимной красоте нередко формируются под влиянием фильмов для взрослых.

"Девушки смотрят такие фильмы и видят, что там у женщин все красиво, как у Барби. Но часто это результат пластических операций. В жизни мы все разные. Наши половые органы различаются и размерами, и пигментацией. И это нормально", — объясняет сексолог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Современная эстетическая гинекология позволяет изменить внешний вид интимной зоны. В частности, Ольга Пачковская проводит лабиопластику — операцию по коррекции формы и размера половых губ.

"Сейчас много косметологических процедур: гиалуроновая кислота, плазма, лазеры. Конечно, сегодня мы можем многое исправить. Но при работе с пациенткой мне хочется начать не с этого, а с того, что женщине нужно принимать себя такой, какая она есть", — говорит врач.

По ее мнению, за желанием изменить внешность иногда стоят совсем другие проблемы.

"Стать счастливой в сексе — это не только про внешнюю картинку, но и про внутреннее ощущение себя", — рассказывает специалист.

Поэтому перед операцией барнаульский гинеколог-сексолог советует разобраться, что именно не устраивает женщину в себе, и решить, действительно ли ей нужно хирургическое вмешательство.

Почему нет оргазма?

Среди пациенток Ольги Пачковской есть женщины, которые ищут способ впервые испытать сексуальное удовольствие.

"Приходят пациентки, которые никогда не получали оргазм. Есть такие и в 20, и в 30, и в 40 лет. Говорят: «Я уже чего только ни пробовала, но ничего не получается». И выясняется, что женщина никогда не пробовала интимные игрушки. Я предлагаю им вакуумные стимуляторы, и у многих именно с ними впервые получается испытать оргазм", — делится сексолог.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Но в практике нашей героини встречались и менее удачные эксперименты с такими устройствами.

"У меня были пациентки, которые говорили: «У меня там как будто синяк». Настолько сильную вибрацию включали. Поэтому начинать нужно с минимального режима, с легкой стимуляции. Иначе потом может быть сложно получать удовольствие от привычных прикосновений партнера", — объясняет врач.

А вот увлекаться игрушками настолько, чтобы отказаться от близости с мужчиной, сексолог не советует.

"Игрушка — больше помощник, когда нет партнера рядом, когда он в командировке. Это хорошая помощь, но не замена отношениям", — отмечает Ольга Пачковская.

При этом не так важно, использует женщина специальные устройства или обходится без них. Главное, по словам врача, — научиться понимать собственное тело и свои желания.

"Когда мы мастурбируем, мы изучаем себя, понимаем, где нам приятно. Мы потом донесем это партнеру", — объясняет специалист.

Но даже когда женщина понимает свои желания, ей бывает непросто открыто говорить о них с мужчиной. По наблюдениям Ольги Пачковской, иногда причина кроется в воспитании.

"Приходит женщина и говорит: «Я не могу сказать партнеру, что хочу его. Жду, пока он сам проявит инициативу». А почему? Сексуальность — это ведь не короткая юбка, каблуки и красная помада. Это внутреннее ощущение себя, умение говорить «да» и «нет», не бояться проявлять инициативу", — рассуждает гинеколог.

По словам специалиста, для счастливой интимной жизни важно не только понимать свои желания, но и не стесняться говорить о них. А если что-то вас беспокоит, в том числе отсутствие оргазма, стоит обратиться за помощью. При этом Ольга Пачковская напоминает, что у каждой женщины свои особенности и не нужно подстраиваться под чужие представления о том, какой должна быть близость.