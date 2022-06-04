Скрипач-дальнобойщик, день индийской культуры и фотовыставка. Как провести выходные 4-5 июня

На этих выходных в Барнауле будет не так тепло, чтобы купаться и загорать. Зато 4-5 июня пройдёт множество интересных событий: фотовыставка молодых авторов, концерт скрипача-дальнобойщика, день индийской культуры в парке. Дети смогут принять участие в мастер-классе по Майнкрафту и встретиться вживую с популярными героями из этой игры. Как не пропустить все эти мероприятия, сколько они стоят и что ещё ждёт барнаульцев на этих выходных, читайте в нашей подборке.

Фотовыставка молодых авторов (12+)

Фото: галерея «ИЗО»

В галерее «ИЗО» зовут на открытие фотовыставки «Форум», где покажут персональные проекты Владимира Вдовина, Василисы Ворониной, Александры Кузьминовой, Алексея Лукавского и Артёма Сабаева. Их работы выполнены в разных стилях — репортажном, постановочном, предметном и других. Гости смогут увидеть снимки из Италии, панорамные фотографии Барнаула, обнажённую натуру и женские портреты. На открытии выступит вокально-симфонический дуэт Cabernet Duet (Сергей Лазорин, Игорь Наумов), для гостей организуют фуршет.

Когда: 4 июня, 14:00.

Где: пр. Космонавтов, 6г.

Сколько: бесплатно.

Концерт скрипача-дальнобойщика (6+)

Фото: Александр Саввин

Уже в это воскресенье в Барнаул приедет известный скрипач из Воронежа Александр Саввин. В его репертуаре и рок, и хип-хоп, и DnB, и масса других жанров.

Александр уже гастролировал по всей России, так что его прозвали скрипач-дальнобойщик. И ко многим его композициям рождается любовь с первой ноты.

Когда: 5 июня в 19:00.

Где: ул. Лазурная, 13.

Сколько: 600 рублей.

День национальной индийской культуры (6+)

В парке «Лесная сказка» состоится День индийской культуры. Все желающие смогут поучаствовать в традиционных танцах, исполнить индийские песни, познакомиться с йогой, национальной культурой и модой Индии.

Когда: 4 июня в 14:00.

Где: ул. Энтузиастов, 12.

Сколько: бесплатно.

Встретить рассвет или проводить закат на сапборде (16+)

Фото: «ВизитАлтай»

Интересно провести эти выходные — насладиться рассветом или закатом на воде, погрузиться в тишину и спокойствие предлагают на курорте «Первый». Они проводят туры на сапборде — «Закат» (4 мая в 20:00) и «Рассвет» (5 мая в 04:20).

Где: ул. Водников, 1е.

Сколько: 1500 рублей. Запись по телефону (3852) 23-55-55.

Познакомьтесь с традициями празднования Троицы (3+)

Программу «Зелёная Троица» проведут в государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Гости познакомятся с историей праздника Троицы (Пятидесятницы), узнают о традициях его празднования на Руси, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению народной обрядовой куклы. В музейной русской избе желающим предложат чашку ароматного чая из целебных трав Алтая и расскажут о традициях русского чаепития.

Если погодные условия позволят, то в парке при усадьбе с детьми будут водить хороводы вокруг берёзки, устраивать забавы на свежем воздухе, а также фотосессии с венками из цветов.

Когда: 4 июня, с 15:00 до 16:00.

Где: ул. Льва Толстого, 2.

Сколько: от 45 руб.

Окунитесь в мир эстрадного танца (12+)

Концерт «Танец длиною в детство», посвящённый сорокалетию образцового детского театра-студии эстрадного танца «Хорошки» им. Тамары Кокориной, состоится в зале «Сибирь» уже в субботу.

Когда: 4 июня в 17:00.

Где: пр. Ленина, 7.

Сколько: от 300 руб.

Ночные экскурсии по центру города (12+)

Фото: vk.com/millionkilometrov

Необычные ночные экскурсии по старому центру города проведут в Барнауле на этих выходных.

3 июня в 22:00 можно будет прогуляться по Нагорному кладбищу. Парк за сотни лет очень сильно преобразился, сменил много обликов. По словам организаторов, слушатели узнают обо всех секретах, которыми окутано бывшее кладбище и его окрестности.

Экскурсия «Ночь мистики» состоится 4 и 5 июня в 22:00. Она раскроет все самые таинственные секреты города. А прогуляться ночью по историческому центру и познакомиться с настоящими призраками — что может быть интереснее?

4 июня в 22:00 пройдёт ночная экскурсия «Проклятие Демидова». Слушатели узнают всё не только об этом именитом человеке, но и о причинах, из-за которых он когда-то проклял город. Также горожане смогут пройтись по несуществующей улице, на которой расположены остатки старой плотины. Гид покажет место, где начинался Барнаул и древний памятник.

Где: место встречи будет известно после бронирования на сайте millionkilometrov.ru.

Сколько: 350 рублей.

Развлекаемся с детьми

Встреча с героями Майнкрафта

Оригинальную интерактивную программу для детей проведут на этих выходных в Крепостном театре. Организаторы обещают, что она будет страшно интересная и ужасно весёлая. Её сделали по компьютерной игре «Соник и Хагги Вагги в мире Майнкрафт». Стив и свинка Хрюня поиграют с ребятами и построят новый мир в игровой вселенной Майнкрафт. Также запланированы игры, конкурсы, зажигательные танцы и челленджи.

Когда: 4 июня в 12:00.

Где: ул. Кирова, 51а.

Сколько: от 300 рублей.

Водевиль и музыкальная комедия в театрах

«Ханума» (12+)

Фото: театр драмы

На этих выходных в театрах точно есть что посмотреть. В драме организуют водевиль из жизни Тифлиса XIX века в исполнении актёров Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького. Постановку «Ханума» покажут на основной сцене.

По сюжету разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, и поэтому нанимает известную сваху Хануму. Она находит для князя невесту — немолодую и некрасивую, зато богатую. Но другая сваха — Кабато — хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича. А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя.

Когда: 4 июня в 17:30.

Где: ул. Молодёжная, 15.

Сколько: от 150 до 700 руб.

«Проделки Ханумы» (12+)

Фото: Музыкальный театр Алтая

А в музыкальном театре покажут мюзикл «Проделки Ханумы». Яркие, характерные персонажи спектакля никого не оставят равнодушным, обещают в театре.

Когда: 4 июня в 17:00.

Где: пр. Комсомольский, 108.

Сколько: от 100 до 350 руб.

Идём в кино

«Экипаж», фильм 1979 года (12+)

Российский фильм-катастрофа «Экипаж» завоевал сердца многих зрителей. Это остросюжетная лента рассказывает историю экипажа, усилиями которого был поднят в небо самолёт в сложнейших обстоятельствах, несмотря на землетрясение и разрушение взлётной полосы.

Сеансы есть в кинотеатре «Мир».

«Манюня» (6+)

Действие приключенческого фильма «Манюня» происходит в 1979 году в Армении. На фоне горы, солнце, зелёные луга — настоящий праздник. Зритель знакомится с Наринэ и Манюней, которые становятся лучшими подругами. Девочки-непоседы будут искать себе приключения и бороться с трудностями вместе.

Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.