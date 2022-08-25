Сыр с кедровыми орешками и масло гхи: «Зимаречье» представит новинки на фестивале «Алтайские бренды»

Торговая марка «Зимаречье» на фестивале «Алтайские бренды» представит новинки своего производства: топлёное масло Ghee и сыр «Зимаревский» с обжаренным кедровым орехом.

«Наша продукция „Зимаречье“ начинается со свежего коровьего молока. Топлёное масло Ghee мы делаем из сливочного масла высшей категории, которое сбиваем традиционным способом на современном оборудовании. Из него и получается наше удивительно вкусное топлёное масло — нежное, с лёгким ореховым привкусом и ароматом», — рассказывает главный технолог ООО «Рикон» Виктория Куклина.

Топлёное масло Ghee — источник витаминов Е, А, D, В3. А ещё содержит омега-3, омега-6 и другие ценные компоненты. Подходит для любой гастрономической затеи, в том числе жарки, выпечки, заправки каш, холодных салатов. Масло не подгорает, не выделяет канцерогенов, придавая блюду приятный сливочный вкус.

Фото: ТМ «Зимаречье»

Также на фестивале будет представлен сыр «Зимаревский» — полезный полноценный продукт, обогащённый микроэлементами и витаминами.

«Молочные продукты играют важную роль в рационе каждого человека. В них содержатся уникальные молочные белки, поддерживающие здоровье в норме. Наш сыр идеально подходит для кулинарных экспериментов, прекрасно сочетается как со сладкими топпингами (джем, ягоды, мёд, фрукты), так и с классическими соусами, овощами и мясными блюдами. Его можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве добавки в салаты. Отличный вариант для полноценного завтрака для взрослых и детей», — рассказала технолог ТМ «Зимаречье».

Фото: ТМ «Зимаречье»

На фестивале у каждого будет возможность попробовать натуральную продукцию ТМ «Зимаречье» — не только новинки, но и весь ассортимент: мягкий сыр «Зимаревский», «Монарх», снековые сыры Ellazan, сыр для жарки и гриля, натуральное сливочное масло и другое.

Продукты ТМ «Зимаречье» можно приобрести в сетях супермаркетов «Ашан», «Лента», «Ярче».

ТМ «Зимаречье»

Адрес: Барнаул, Калинина проспект, 24А/1, 3 этаж, офис 301;

Время работы: пн-пт с 09:00 до 17:00

Тел.: +7 (3852) 35-81-87

E-mail: oooricon@mail.ru

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