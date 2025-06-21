Дождь и +24. О погоде в Барнауле 21 июня

На смену жаре в краевую столицу придет прохлада

21 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

21 июня в Барнауле ожидается дождь, воздух прогреется до +24 градусов. Такой прогноз следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".

Осадки обрушатся на столицу Алтайского края уже утром. Столбики термометров в это время покажут +19 градусов. Дождь не отступит и днем, но в городе станет теплее – температура поднимется до +24 градусов. Вечером в Барнауле будет солнечно, однако синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +22 градусов. Ночью ожидается облачность и 18 градусов тепла.

В основном ветер будет дуть в юго-западном направлении с максимальной скоростью 8 м/с.

Напомним, ранее региональное управление МЧС предупреждало, что 21 и 22 июня в Алтайском крае пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и крупный град.