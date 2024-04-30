Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 30 апреля

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

30 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Алтайского края днем 30 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Воздух прогреется до показателей от +7 до +12 градусов. В отдельных районах кратковременные, по югу местами сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +7 до +9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.