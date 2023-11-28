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Томенко утвердил главу Минздрава Алтайского края и его заместителей

В должности остался Дмитрий Попов, а Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев стали замминистра

28 ноября 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил в должности врио министра здравоохранения Дмитрия Попова. Как сообщает пресс-служба главы региона, исполнять свои обязанности на посту руководителя ведомства Попов начнет со среды, 29 ноября.

Заместителями главы Минздрава остались Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев.

Также назначения произошли и в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Замначальника управления стал Александр Барышников.

Ранее Томенко назначил заместителем председателя правительства региона бывшего главу УФСИН по Алтайскому краю Валерия Усачева. Он будет отвечать за взаимодействие органов исполнительной власти края с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка, вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения СВО.

Виктор Томенко Алтайский край Политика

Комментарии 19

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...

17:31:24 28-11-2023

Зашибись... На уколы будем ездить в НСО... Тут последние эскулапы разбегутся...

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Гость

18:37:01 28-11-2023

... (17:31:24 28-11-2023) Зашибись... На уколы будем ездить в НСО... Тут последние эск... Тьфу , тьфу , тьфу , не сглазить , всё равно больничками не пользуюсь и всё это безразлично .

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Гость

20:41:50 28-11-2023

Гость (18:37:01 28-11-2023) Тьфу , тьфу , тьфу , не сглазить , всё равно больничками не ... Не зарекайся, Бог - не фрайер...

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Гость

01:30:09 29-11-2023

Гость (20:41:50 28-11-2023) Не зарекайся, Бог - не фрайер... ... А мы тоже смотрели телепередачи Геннадия Малахова и книжки его читали .

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Гость

17:35:24 28-11-2023

Что ж, мои поздравления жителям АК!!!

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Гость

19:57:40 28-11-2023

Гость (17:35:24 28-11-2023) Что ж, мои поздравления жителям АК!!!... Как было всё отстой так и будет с таким министром и с такими замоми

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Сергей

19:37:52 28-11-2023

Плохая новость

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Сергей

19:39:36 28-11-2023

Пипец

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Гость

19:55:27 28-11-2023

Зашибись! Белоцкая Наталья Ивановна, развалила Первомайскую ЦРБ, повысили до минздрава, курировать сначала сельскую медицину, которую разводила до конца в Алтайском крае а теперь опять на повышение! Браво👏

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Да

04:52:03 29-11-2023

Только можно посочувствовать жителям Алтайского края.. А что так долго тянулось назначение Министра здравоохранения. Если есть вопросы почему тогда переназначен? Или по принципу на без рыбы и рак рыба. Поживём увидим будет меняться ситуация к лучшему.

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Гость

05:41:14 29-11-2023

Вот незадача-то... Метил министрик побыстрее в московию свалить, да не пустили туда. Влиятельных знакомств не хватило. Наверняка начнёт вымещать свой демарш, сами догадываетесь, на ком и на чём! Земляки! Я вам всем желаю наикрепчайшего здоровья! Искренне, и от всей души!

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Евгений Ч.

06:12:10 29-11-2023

Прекрасная долгожданная новость! Очень рад что Дмитрий Владимирович и его команда сохранили свои посты! Желаю им здоровья и успехов в дальнейшей работе на благо нашего края под руководством гнашего Губернатора В.П. Томенко👍💪

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Д.В

06:55:28 29-11-2023

Мы все умрем.

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Гость

07:33:24 29-11-2023

Без слов, хана всему, что осталось...

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Гость

07:58:35 29-11-2023

Гость (07:33:24 29-11-2023) Без слов, хана всему, что осталось...... В крайнем случаи Алан Чумак зарядит кремы , мази и воду на исцеление .

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гость

08:20:35 29-11-2023

Придет время и за всю оптимизацию спросят, и не помогут ни членство Ядра, ничего не поможет! Забота о человеческом капитале страны - обязанность государства. А если все доступно только платно ? Развели коммерцию где ее быть не должно!

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Гость

09:46:25 29-11-2023

Такой оптимизации даже при Карлине не было. Никогда не думал что вспомню его с хорошей стороны...

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Гость

11:08:47 29-11-2023

Ворон ворону глаз не выклюет! Как же губернатор мог не взять в команду своего кореша!

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Хмм..

10:26:55 30-11-2023

Теперь заживём... Живыми с такими сотрудниками от медицины не выбраться...

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