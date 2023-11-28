Томенко утвердил главу Минздрава Алтайского края и его заместителей
В должности остался Дмитрий Попов, а Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев стали замминистра
28 ноября 2023, 17:08, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил в должности врио министра здравоохранения Дмитрия Попова. Как сообщает пресс-служба главы региона, исполнять свои обязанности на посту руководителя ведомства Попов начнет со среды, 29 ноября.
Заместителями главы Минздрава остались Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев.
Также назначения произошли и в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Замначальника управления стал Александр Барышников.
Ранее Томенко назначил заместителем председателя правительства региона бывшего главу УФСИН по Алтайскому краю Валерия Усачева. Он будет отвечать за взаимодействие органов исполнительной власти края с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка, вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения СВО.
17:31:24 28-11-2023
Зашибись... На уколы будем ездить в НСО... Тут последние эскулапы разбегутся...
18:37:01 28-11-2023
... (17:31:24 28-11-2023) Зашибись... На уколы будем ездить в НСО... Тут последние эск... Тьфу , тьфу , тьфу , не сглазить , всё равно больничками не пользуюсь и всё это безразлично .
20:41:50 28-11-2023
Гость (18:37:01 28-11-2023) Тьфу , тьфу , тьфу , не сглазить , всё равно больничками не ... Не зарекайся, Бог - не фрайер...
01:30:09 29-11-2023
Гость (20:41:50 28-11-2023) Не зарекайся, Бог - не фрайер... ... А мы тоже смотрели телепередачи Геннадия Малахова и книжки его читали .
17:35:24 28-11-2023
Что ж, мои поздравления жителям АК!!!
19:57:40 28-11-2023
Гость (17:35:24 28-11-2023) Что ж, мои поздравления жителям АК!!!... Как было всё отстой так и будет с таким министром и с такими замоми
19:37:52 28-11-2023
Плохая новость
19:39:36 28-11-2023
Пипец
19:55:27 28-11-2023
Зашибись! Белоцкая Наталья Ивановна, развалила Первомайскую ЦРБ, повысили до минздрава, курировать сначала сельскую медицину, которую разводила до конца в Алтайском крае а теперь опять на повышение! Браво👏
04:52:03 29-11-2023
Только можно посочувствовать жителям Алтайского края.. А что так долго тянулось назначение Министра здравоохранения. Если есть вопросы почему тогда переназначен? Или по принципу на без рыбы и рак рыба. Поживём увидим будет меняться ситуация к лучшему.
05:41:14 29-11-2023
Вот незадача-то... Метил министрик побыстрее в московию свалить, да не пустили туда. Влиятельных знакомств не хватило. Наверняка начнёт вымещать свой демарш, сами догадываетесь, на ком и на чём! Земляки! Я вам всем желаю наикрепчайшего здоровья! Искренне, и от всей души!
06:12:10 29-11-2023
Прекрасная долгожданная новость! Очень рад что Дмитрий Владимирович и его команда сохранили свои посты! Желаю им здоровья и успехов в дальнейшей работе на благо нашего края под руководством гнашего Губернатора В.П. Томенко👍💪
06:55:28 29-11-2023
Мы все умрем.
07:33:24 29-11-2023
Без слов, хана всему, что осталось...
07:58:35 29-11-2023
Гость (07:33:24 29-11-2023) Без слов, хана всему, что осталось...... В крайнем случаи Алан Чумак зарядит кремы , мази и воду на исцеление .
08:20:35 29-11-2023
Придет время и за всю оптимизацию спросят, и не помогут ни членство Ядра, ничего не поможет! Забота о человеческом капитале страны - обязанность государства. А если все доступно только платно ? Развели коммерцию где ее быть не должно!
09:46:25 29-11-2023
Такой оптимизации даже при Карлине не было. Никогда не думал что вспомню его с хорошей стороны...
11:08:47 29-11-2023
Ворон ворону глаз не выклюет! Как же губернатор мог не взять в команду своего кореша!
10:26:55 30-11-2023
Теперь заживём... Живыми с такими сотрудниками от медицины не выбраться...