Томенко утвердил главу Минздрава Алтайского края и его заместителей

В должности остался Дмитрий Попов, а Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев стали замминистра

28 ноября 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил в должности врио министра здравоохранения Дмитрия Попова. Как сообщает пресс-служба главы региона, исполнять свои обязанности на посту руководителя ведомства Попов начнет со среды, 29 ноября.

Заместителями главы Минздрава остались Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев.

Также назначения произошли и в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Замначальника управления стал Александр Барышников.

Ранее Томенко назначил заместителем председателя правительства региона бывшего главу УФСИН по Алтайскому краю Валерия Усачева. Он будет отвечать за взаимодействие органов исполнительной власти края с федеральными коллегами по обеспечению безопасности и правопорядка, вооруженными силами РФ, в том числе в рамках проведения СВО.