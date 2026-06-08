Дворец с "версальским садом" продают в Алтайском крае. Фото
Коттедж в элитном поселке предлагают купить за 69,9 млн рублей
08 июня 2026, 11:10, ИА Амител
Трехэтажный коттедж, похожий на французский дворец, продают в элитном поселке Фирсова Слобода. Недвижимость предлагают приобрести за 69,9 млн рублей.
«В доме площадью 427 кв. метров есть все для "королевского" проживания и отдыха: огромная гостиная с камином, обеденной зоной, выходом на террасу с видом на парк», — написали в объявлении на "Авито".
Для большой семьи обустроены несколько спален, кабинет, комнаты для рукоделия и занятий йогой, сауна, пространство для отдыха и тренажерный зал.
Ha учаcтке выполнен ландшафтный дизaйн, территорию украшают coбствeнный пруд, дорoжки с oсвeщeнием и aвтопoливом. Есть баня из бруса с комнатой отдыха и балконом, бассейн с крышей, уютная беседка, отапливаемая летняя кухня с витражными окнами и мангальной зоной.
Припарковать автомобиль можно в отдельно стоящем гараже, там же хватит места для квадроциклов и снегоходов.
11:16:34 08-06-2026
Хороший дом, много места, много труда вложено, но кому это надо. Денежки отмыли, а вот обратно получить уже трудно будет.
11:19:58 08-06-2026
Сад красивый, интерьер - очередная циганщина
11:40:25 08-06-2026
Гость (11:19:58 08-06-2026) Сад красивый, интерьер - очередная циганщина...
Наличие денег к сожалению не всегда соседствует с хорошим вкусом. За большую ванную комнату с цветами-половичками особенно обидно. Если планировка была создана дизайнером, то надеюсь он сменил профессию
12:14:38 08-06-2026
Гость (11:40:25 08-06-2026) Наличие денег к сожалению не всегда соседствует с хороши... а красная ванная комната? а синие потолки? вырви глаз
11:20:22 08-06-2026
Реально думают столько выручить? В 3 раза сразу сбавлять надо. И писать: торг уместен.
11:25:20 08-06-2026
Вопрос в другом где и кем надо работать чтобы его построить(купить)
23:09:24 08-06-2026
Гость (11:25:20 08-06-2026) Вопрос в другом где и кем надо работать чтобы его построить(... владельцем пары заводов, знаю многих таких людей
11:26:50 08-06-2026
Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или герцоги там работать будут)))
11:53:08 08-06-2026
Гость (11:26:50 08-06-2026) Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или... совместимы, там ананасы выращивают к графскому столу.
Ну если серьезно, то для жизни все слишком помпезно. В музее тоже красиво, но жить не уютно. И еще садовника и дом работницу как минимум содержать надо.
13:13:22 08-06-2026
Гость (11:26:50 08-06-2026) Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или... совместимы только теплица там строилась как отдельное круглое купольное помещение целиком из колонн и стекла - зимний сад. Еще строили круглую отдельную башню с арками гнезд внутри для голубей
11:46:10 08-06-2026
Интерьер - классика. Не состарится никогда !!! Учите историю архитектуры.
12:17:42 08-06-2026
Гость (11:46:10 08-06-2026) Интерьер - классика. Не состарится никогда !!! Учите историю... Может и классика, но архаичен и отдает какой то купеТчиной. Душно, не смотря на просторы
12:14:05 08-06-2026
А еще надо фамилию и занимаемый пост сего владения писать, а то челядь, работающая за 50 тыщ возмущаться стала....а должна ниц падать перед барином
12:30:09 08-06-2026
А чего продают то? Свита короля с королевой свергла? )))
12:44:07 08-06-2026
в Барнауле - чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
13:22:06 08-06-2026
ннн даааааа. или я *** или лыжи не едут
смотрите в чем недостатки дома которые делают его не францией
1. низкие потолки как у черни. Потолки во французкихъ поместьях были от 5 метров и выше
2. архитектура. здание должно быть ровное прямоугольное в 2 или 3 этажа (высота этажа как 2 современных)
3. камины. я вообще здесь каминов не увидел
4. комнаты. Если вы делаете комнаты то они должны быть в разном стиле с разной мебелью и отделака и мебель должны сочетаться. Здесь же я вижу закутки отделанные, какие то подворотни и все это обильно позолочено. да согласен есть цыганщина во всем этом
5. сад. где лабиринт????
14:06:21 08-06-2026
Надо Долиной предложить. Вдруг ей понравится.
15:29:26 08-06-2026
Цыганщина, особенно спальня с желто-голубым балдахином (или что это такое?). Денег вбухано немеряно, конечно. Если такое покупать, то переделывать абсолютно все
15:38:40 08-06-2026
Вы почему так серьезно относитесь в тексту в объявлении? Это всего лишь бестолковый риэлтор сгенерировал с помощью ИИ текст
16:19:26 08-06-2026
нормально, для дома престарелых.
только боюсь содержание выйдет дороговато, пенсии может не хватить.
но если только завтрак.
обед и ужин на лужайке.
и прогулки.
19:19:16 08-06-2026
Тщеславие и гордыня. При коммунистах отдали бы под поселковый клуб.