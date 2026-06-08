НОВОСТИНедвижимость

Дворец с "версальским садом" продают в Алтайском крае. Фото

Коттедж в элитном поселке предлагают купить за 69,9 млн рублей

08 июня 2026, 11:10, ИА Амител

Дворец с "версальским садом" в Фирсово / Фото: "Авито"
Дворец с "версальским садом" в Фирсово / Фото: "Авито"

Трехэтажный коттедж, похожий на французский дворец, продают в элитном поселке Фирсова Слобода. Недвижимость предлагают приобрести за 69,9 млн рублей. 

«В доме площадью 427 кв. метров есть все для "королевского" проживания и отдыха: огромная гостиная с камином, обеденной зоной, выходом на террасу с видом на парк», — написали в объявлении на "Авито"

Для большой семьи обустроены несколько спален, кабинет, комнаты для рукоделия и занятий йогой, сауна, пространство для отдыха и тренажерный зал. 

Дворец с "версальским садом" в Фирсово / Фото: "Авито"

Ha учаcтке выполнен ландшафтный дизaйн, территорию украшают coбствeнный пруд, дорoжки с oсвeщeнием и aвтопoливом. Есть баня из бруса с комнатой отдыха и балконом, бассейн с крышей, уютная беседка, отапливаемая летняя кухня с витражными окнами и мангальной зоной. 

Припарковать автомобиль можно в отдельно стоящем гараже, там же хватит места для квадроциклов и снегоходов. 

Алтайский край недвижимость
       

Комментарии 21

Avatar Picture
Иванна

11:16:34 08-06-2026

Хороший дом, много места, много труда вложено, но кому это надо. Денежки отмыли, а вот обратно получить уже трудно будет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:58 08-06-2026

Сад красивый, интерьер - очередная циганщина

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:25 08-06-2026

Гость (11:19:58 08-06-2026) Сад красивый, интерьер - очередная циганщина...
Наличие денег к сожалению не всегда соседствует с хорошим вкусом. За большую ванную комнату с цветами-половичками особенно обидно. Если планировка была создана дизайнером, то надеюсь он сменил профессию

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:38 08-06-2026

Гость (11:40:25 08-06-2026) Наличие денег к сожалению не всегда соседствует с хороши... а красная ванная комната? а синие потолки? вырви глаз

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:22 08-06-2026

Реально думают столько выручить? В 3 раза сразу сбавлять надо. И писать: торг уместен.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:20 08-06-2026

Вопрос в другом где и кем надо работать чтобы его построить(купить)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:24 08-06-2026

Гость (11:25:20 08-06-2026) Вопрос в другом где и кем надо работать чтобы его построить(... владельцем пары заводов, знаю многих таких людей

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:50 08-06-2026

Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или герцоги там работать будут)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:08 08-06-2026

Гость (11:26:50 08-06-2026) Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или... совместимы, там ананасы выращивают к графскому столу.
Ну если серьезно, то для жизни все слишком помпезно. В музее тоже красиво, но жить не уютно. И еще садовника и дом работницу как минимум содержать надо.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:22 08-06-2026

Гость (11:26:50 08-06-2026) Дворец, Версаль и теплица не совместимы. Наверное графья или... совместимы только теплица там строилась как отдельное круглое купольное помещение целиком из колонн и стекла - зимний сад. Еще строили круглую отдельную башню с арками гнезд внутри для голубей

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:10 08-06-2026

Интерьер - классика. Не состарится никогда !!! Учите историю архитектуры.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:42 08-06-2026

Гость (11:46:10 08-06-2026) Интерьер - классика. Не состарится никогда !!! Учите историю... Может и классика, но архаичен и отдает какой то купеТчиной. Душно, не смотря на просторы

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:05 08-06-2026

А еще надо фамилию и занимаемый пост сего владения писать, а то челядь, работающая за 50 тыщ возмущаться стала....а должна ниц падать перед барином

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:09 08-06-2026

А чего продают то? Свита короля с королевой свергла? )))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Такая недвижимость

12:44:07 08-06-2026

в Барнауле - чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мэтр

13:22:06 08-06-2026

ннн даааааа. или я *** или лыжи не едут
смотрите в чем недостатки дома которые делают его не францией
1. низкие потолки как у черни. Потолки во французкихъ поместьях были от 5 метров и выше
2. архитектура. здание должно быть ровное прямоугольное в 2 или 3 этажа (высота этажа как 2 современных)
3. камины. я вообще здесь каминов не увидел
4. комнаты. Если вы делаете комнаты то они должны быть в разном стиле с разной мебелью и отделака и мебель должны сочетаться. Здесь же я вижу закутки отделанные, какие то подворотни и все это обильно позолочено. да согласен есть цыганщина во всем этом
5. сад. где лабиринт????

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:21 08-06-2026

Надо Долиной предложить. Вдруг ей понравится.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:26 08-06-2026

Цыганщина, особенно спальня с желто-голубым балдахином (или что это такое?). Денег вбухано немеряно, конечно. Если такое покупать, то переделывать абсолютно все

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:40 08-06-2026

Вы почему так серьезно относитесь в тексту в объявлении? Это всего лишь бестолковый риэлтор сгенерировал с помощью ИИ текст

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
шутка за шуткой.

16:19:26 08-06-2026

нормально, для дома престарелых.
только боюсь содержание выйдет дороговато, пенсии может не хватить.
но если только завтрак.
обед и ужин на лужайке.
и прогулки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:16 08-06-2026

Тщеславие и гордыня. При коммунистах отдали бы под поселковый клуб.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров