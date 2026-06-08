Дворец с "версальским садом" продают в Алтайском крае. Фото

Коттедж в элитном поселке предлагают купить за 69,9 млн рублей

08 июня 2026, 11:10, ИА Амител

Дворец с "версальским садом" в Фирсово / Фото: "Авито"

Трехэтажный коттедж, похожий на французский дворец, продают в элитном поселке Фирсова Слобода. Недвижимость предлагают приобрести за 69,9 млн рублей.

«В доме площадью 427 кв. метров есть все для "королевского" проживания и отдыха: огромная гостиная с камином, обеденной зоной, выходом на террасу с видом на парк», — написали в объявлении на "Авито".

Для большой семьи обустроены несколько спален, кабинет, комнаты для рукоделия и занятий йогой, сауна, пространство для отдыха и тренажерный зал.

Дворец с "версальским садом" в Фирсово / Фото: "Авито"

Ha учаcтке выполнен ландшафтный дизaйн, территорию украшают coбствeнный пруд, дорoжки с oсвeщeнием и aвтопoливом. Есть баня из бруса с комнатой отдыха и балконом, бассейн с крышей, уютная беседка, отапливаемая летняя кухня с витражными окнами и мангальной зоной.

Припарковать автомобиль можно в отдельно стоящем гараже, там же хватит места для квадроциклов и снегоходов.