НОВОСТИНедвижимость

"Эффект Долиной" вполне способен обрушить вторичный рынок жилья в России

Рынок недвижимости переживает не кризис, он проходит трансформацию

04 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

"Эффект Долиной" заметно обрушил продажи на вторичном рынке жилья: сделки замирают, покупатели боятся остаться и без денег, и без квартиры, а суды все чаще возвращают недвижимость пенсионерам-продавцам. В связи с этим наметился явный переток спроса со вторичного рынка на первичный. Это вновь подстегивает рост цен на новостройки. Интерес к первичному рынку подогревает и заявление правительства о сокращении объемов льготной ипотеки, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Из последних случаев
Тульская пенсионерка провернула "схему Долиной" и оставила семью без квартиры. Пенсионерка продала жилье молодой семье, получила почти 3 млн рублей, а потом потребовала жилье обратно через суд, ссылаясь на "плохое самочувствие" во время сделки. В итоге семья рискует остаться без квартиры, но с ипотекой под 28% годовых на ближайшие 12 лет.Депутат АКЗС, эксперт строительного рынка Ксения Белоусова считает, что перераспределение кредитной нагрузки на реальные доходы семьи сделает рынок более устойчивым.

«В контексте Алтайского края и других регионов снижение зависимости от субсидированных программ позволит рынку адаптироваться под реальные экономические условия. 2026 год будет переходным. Тем, кто рассчитывал на дешевую ипотеку или льготы, стоит пересмотреть свои планы. Рынок недвижимости переживает не кризис, он проходит трансформацию. И это шанс для тех, кто строит честно, планирует надолго и ценит стабильность», – подчеркнула Белоусова.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Напомним, Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы Полины Лурье, но не вернула деньги. Певица заявила, что пошла на продажу под воздействием мошенников, и суд оказался на ее стороне. В итоге в России на 15–20% возросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. Такую практику назвали "эффектом Долиной".

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сама артистка подверглась травле в соцсетях и не только. Сообщалось, что россияне начали сдавать билеты на ее концерты, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной, а один из ресторанов убрал со своего сайта информацию о ее новогоднем выступлении.

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Не падайте со стула. У Долиной нашли квартиры стоимостью от 18 до 41 млн рублей

Среди недвижимости певицы значатся квартиры в Лефортово, Строгино и на Якиманке
НОВОСТИКультура

недвижимость Мнения экспертов Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 15

Avatar Picture
ВВП

07:07:59 04-12-2025

Как всё хорошо устроила, петь на сцене, вменяемая, как что продала невменяемая, отдайте обратно

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:48 04-12-2025

Какой прогрев перед закручиванием гаек и введением очередных комиссий

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:23 04-12-2025

такое ощущение что ЭТУ везде гнобят и поэтому ОНА решила нагадить всем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:40 04-12-2025

Причина кроется в наличии решений двух судов, они создали судебный прецедент(практику). Если верховный развернет, да еще и выпустит разъяснительный пленум, то схема эта развалится👆

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:10 04-12-2025

Говорят... Это мероприятие было организовано и оплачено строительными корпорациями...
Именно с этой целью - подорвать рынок вторички!...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:53 04-12-2025

Гость (08:13:10 04-12-2025) Говорят... Это мероприятие было организовано и оплачено стро... а схему Долиной на вторичке автомобилей замутил автоваз ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

14:25:57 04-12-2025

Гость (08:13:10 04-12-2025) Говорят... Это мероприятие было организовано и оплачено стро...

да как будто вторичка встала еще до этого, "благодаря" льготным ипотекам всяким

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Стас Пле

08:17:37 04-12-2025

Он и до нее был полудохлый. Надо же свалить промахи стратегии на кого-то.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:20 04-12-2025

Очередной раз доказали , что есть огромные пробелы в законодательстве. И законы написаны размывчато. Ни какой конкретики.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:01 04-12-2025

Гость (08:42:20 04-12-2025) Очередной раз доказали , что есть огромные пробелы в законод... все нормально написано, только каста неприкасаемых пишет решения по своему

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:39 04-12-2025

Обычно банки выдают ипотеку под залог жилья. Бабка по суду возвращает себе квартиру и право собственности возвращается к ней. Следовательно ипотека должна перейти на бабку.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:25 04-12-2025

Мне таки кажется что старуха Кудельман ( позывной "долина") мемножечко еврейка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:20 04-12-2025

Гость (09:02:25 04-12-2025) Мне таки кажется что старуха Кудельман ( позывной "долина") ... Абрам Моисеевич, ви таки правы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

12:45:06 04-12-2025

Теперь её имя вечно)))))))))))))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
с дивана

22:45:35 05-12-2025


дуурдом в стране.

а властям не до этого.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров