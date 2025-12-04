"Эффект Долиной" вполне способен обрушить вторичный рынок жилья в России

Рынок недвижимости переживает не кризис, он проходит трансформацию

04 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

"Эффект Долиной" заметно обрушил продажи на вторичном рынке жилья: сделки замирают, покупатели боятся остаться и без денег, и без квартиры, а суды все чаще возвращают недвижимость пенсионерам-продавцам. В связи с этим наметился явный переток спроса со вторичного рынка на первичный. Это вновь подстегивает рост цен на новостройки. Интерес к первичному рынку подогревает и заявление правительства о сокращении объемов льготной ипотеки, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Из последних случаев

Тульская пенсионерка провернула "схему Долиной" и оставила семью без квартиры. Пенсионерка продала жилье молодой семье, получила почти 3 млн рублей, а потом потребовала жилье обратно через суд, ссылаясь на "плохое самочувствие" во время сделки. В итоге семья рискует остаться без квартиры, но с ипотекой под 28% годовых на ближайшие 12 лет.Депутат АКЗС, эксперт строительного рынка Ксения Белоусова считает, что перераспределение кредитной нагрузки на реальные доходы семьи сделает рынок более устойчивым.

«В контексте Алтайского края и других регионов снижение зависимости от субсидированных программ позволит рынку адаптироваться под реальные экономические условия. 2026 год будет переходным. Тем, кто рассчитывал на дешевую ипотеку или льготы, стоит пересмотреть свои планы. Рынок недвижимости переживает не кризис, он проходит трансформацию. И это шанс для тех, кто строит честно, планирует надолго и ценит стабильность», – подчеркнула Белоусова.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы Полины Лурье, но не вернула деньги. Певица заявила, что пошла на продажу под воздействием мошенников, и суд оказался на ее стороне. В итоге в России на 15–20% возросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. Такую практику назвали "эффектом Долиной".

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сама артистка подверглась травле в соцсетях и не только. Сообщалось, что россияне начали сдавать билеты на ее концерты, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной, а один из ресторанов убрал со своего сайта информацию о ее новогоднем выступлении.