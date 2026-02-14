Егор Крид отсудил у Telegram-канала деньги за пост о "Разговорах о важном"

В публикации содержалось обвинение в том, что артист посетил внеурочное занятие за деньги

14 февраля 2026, 20:29, ИА Амител

Певец Егор Крид / Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) добился положительного решения суда по иску против Telegram‑канала, который обвинил артиста в коммерческой рекламе своих концертов во время участия во внеурочных занятиях для школьников "Разговоры о важном". Об этом сообщает издание mk.ru.

Конфликт возник в 2023 году, когда Telegram‑канал опубликовал пост, где утверждалось, что Крид "одну минуту потратил на образование, вторую — на анонс своих концертов".

Кроме того, в публикации содержалось обвинение в том, что артист посетил внеурочное занятие за деньги. Певец счел эти высказывания оскорблением чести и достоинства и подал иск с требованием взыскать с ответчика 4,5 миллиона рублей.

Первоначально Савеловский суд Москвы и Московский городской суд отказали в удовлетворении требований Булаткина. Судьи пришли к выводу, что в публикации выражено лишь субъективное мнение авторов.

Однако Второй кассационный суд обратил внимание на то, что экспертиза не проверяла, содержит ли пост недостоверную информацию. Дело было возвращено в Савеловский суд. После повторного рассмотрения судья вынес решение в пользу Егора Крида.

