Кастинг на клип Егора Крида обернулся для россиянки публикацией интимных фото

15 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

25-летняя девушка стала жертвой мошенников после участия в фейковом кастинге якобы для съемок в клипе Егора Крида. Как сообщает Shot, после онлайн-собеседования ее откровенные фото оказались размещены на сайте эскорт-услуг.

По данным издания, Елена (имя изменено) переехала в Москву, где подрабатывала SMM-специалистом и танцовщицей. В поисках работы она откликнулась на объявление о наборе танцоров для съемок в клипе популярного артиста. После этого с ней связались неизвестные и провели видеосозвон, во время которого попросили сначала продемонстрировать походку, а затем раздеться, якобы для оценки фигуры и проверки наличия татуировок и шрамов. О том, что разговор записывается, девушку не предупредили.

Спустя некоторое время Елене начали писать анонимы, сообщая, что ее фотографии в обнаженном виде опубликованы на сайте с анкетами девушек, оказывающих интимные услуги, и что ее "хотят заказать". Позднее на связь вышли злоумышленники и предложили удалить анкету за 20 тысяч рублей.

Девушка отказалась переводить деньги, так как ей не предоставили никаких гарантий, что изображения действительно будут удалены.

