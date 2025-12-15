НОВОСТИОбщество

Кастинг на клип Егора Крида обернулся для россиянки публикацией интимных фото

В поисках работы она откликнулась на объявление о наборе танцоров для съемок

15 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

25-летняя девушка стала жертвой мошенников после участия в фейковом кастинге якобы для съемок в клипе Егора Крида. Как сообщает Shot, после онлайн-собеседования ее откровенные фото оказались размещены на сайте эскорт-услуг.

По данным издания, Елена (имя изменено) переехала в Москву, где подрабатывала SMM-специалистом и танцовщицей. В поисках работы она откликнулась на объявление о наборе танцоров для съемок в клипе популярного артиста. После этого с ней связались неизвестные и провели видеосозвон, во время которого попросили сначала продемонстрировать походку, а затем раздеться, якобы для оценки фигуры и проверки наличия татуировок и шрамов. О том, что разговор записывается, девушку не предупредили.

Спустя некоторое время Елене начали писать анонимы, сообщая, что ее фотографии в обнаженном виде опубликованы на сайте с анкетами девушек, оказывающих интимные услуги, и что ее "хотят заказать". Позднее на связь вышли злоумышленники и предложили удалить анкету за 20 тысяч рублей.

Девушка отказалась переводить деньги, так как ей не предоставили никаких гарантий, что изображения действительно будут удалены.

Avatar Picture
Гость

15:16:47 15-12-2025

Ну и ладно. сама ду..ра. на что надеялась, то есть светитьь опой в клипе - это нормально, а то что эту опу на сайт выложили - проблема?
Не вижу разницы. Кто то зарабатывает умом, когда ума нет, девкам дали тело.

Гость

15:33:17 15-12-2025

Позировать голой перед незнамо кем лишь в надежде на будущие деньги это норм, а спать за деньги это фу. Какие однако строгие моральные принципы.

Гость

16:23:23 15-12-2025

Потом она начала принимать заказы на интим услуги и попросила не удалять свои фото и видео

