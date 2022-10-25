Сотни лебедей прилетели отдышаться в Алтайский край и аристократично плавают по озеру

В Алтайском крае на Коростелёвское озеро прилетели сотни белых лебедей, где они проведут несколько дней, сообщает региональное Минприроды.

В ведомстве отметили, что для лебедей остановка на алтайском озере — это лишь короткая передышка в пути, потому как через неделю они покинут водоём.

Фото: t.me/minprirodyAK

«Каждую осень местные жители с нетерпением ждут крылатых гостей: приезжают на озеро в одиночку и семьями, чтобы полюбоваться на царственных особ хотя бы издалека. Аристократичные движения лебедей завораживают и приковывают к себе взгляд. Это выглядит потрясающе на фоне осенних красок — жёлтой пожухлой травы, пурпурно-оранжевых берёз и осин, кипенно-белого пера и тёмной, почти чёрной, глади воды», — подчеркнули в министерстве.