В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности, сообщили в региональном Гидрометцентре.

«В крае в период с 20 по 23 сентября на большей части территории сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. 5 класс прогнозируется в Благовещенском, Ключевском, Кулундинском, Шелаболихинском, Угловском районах и городе Славгороде. 4 класс на территории 27 муниципальных образований. На остальной территории края горимость 3 класса», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозом в ГУ МЧС России по краю призывают придерживаться следующих правил:

• не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные действия со стороны других;

• не разводить костры на отдыхе;

• не бросать непотушенные спички и сигареты;

• не позволять детям играть с огнём.

В ведомстве рассказали, что только за прошедшую неделю в крае зафиксировали 200 возгораний, 51 из которых ландшафтное. При этом на фоне установившейся сухой и ветреной погоды таких пожаров может стать ещё больше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что настоящее бабье лето придёт в Алтайский край уже во вторник, 20 сентября. Температура воздуха, по его данным, может достигать +30 градусов.