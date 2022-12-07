Барнаульцы лишаются распродаж. Продавцам не интересна «Чёрная пятница» из-за отсутствия конкуренции

В ноябре традиционно проходят большие скидочные акции: «Всемирный день шопинга», «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник». Ещё год назад призывы участвовать в каждой из этих распродаж были на всех возможных рекламных ресурсах. А в этом году вроде бы акции проходили, но как-то не очень громко. Что произошло с распродажами, редакция радиостанции «Business FM Барнаул» узнала у алтайских экспертов, торгующих на онлайн- и офлайн площадках.

По мнению опрошенных специалистов, причиной снижения уровня рекламного шума называют санкции. Зарубежные ретейлеры были флагманами скидочной моды: создавали серьёзную конкуренцию отечественным торговцам, сдерживали цены и направляли значительные бюджеты на продвижение тех самых распродаж.

В 2022 году всё сильно поменялось. Международных брендов на рынке осталось немного, а отечественные продавцы не заинтересованы предлагать своим покупателям скидки. В первую очередь, как раз из-за снижения конкуренции.

Никто из экспертов не подтвердил участие в ноябрьских распродажах этого года. Например, директор по развитию компании по продаже автошин Ксения Верваен рассказала, почему в текущем году их бизнес не нуждался в скидках:

«Это связано с тем, что именно шины сейчас и так практически в дефиците. Многие производители автошин, такие как Michelin, Continental, то есть самые популярные известные иностранные бренды, ушли с рынка России. Поэтому ассортимент стал меньше, и людям приходится выбирать из того, что сейчас осталось. А это российские и китайские бренды. Соответственно, потребителям приходится покупать то, что есть. И делать какие-либо распродажи на фоне дефицита — это, во-первых, не рационально, потому что спрос есть и так, а во-вторых, наценка на шины небольшая, маржинальность очень низкая».

Ранее Bloomberg сообщал о том, что в 2022 году объёмы импорта в Россию каждый месяц снижались примерно на 20%. Этот фактор, по словам экспертов, сыграл на руку отечественным предпринимателям, у которых стало меньше конкурентов, что отразилось на объёме скидок и их глубине.

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Но есть и другие причины, мешающие «Чёрной пятнице» укорениться в нашей стране.

«„Чёрная пятница“ — это же вопрос конкурентоспособности, — говорит барнаульский бизнес-консультант Анна Немчинова. — А сейчас она и не нужна, потому что... ну куда вы пойдёте? Когда возникает „Чёрная пятница“, люди стоят в очередях, ждут, когда откроются магазины, и несутся покупать. Вот принцип „Чёрной пятницы“ Европы или Америки. Когда скупают 10 свадебных платьев, хотя ещё замуж никто не звал, но я заранее куплю. У русских людей несколько другой менталитет. А ещё у нас сейчас финансовое состояние у людей такое, что они стараются придержать средства. Люди не тратят деньги. На сегодняшний день в выборе превалирует качество, а не количество: а что я возьму и что мне с этого будет? Вместо того, чтобы задёшево: „Ой, давайте, срочно возьму“. И поэтому „Чёрная пятница“ сегодня не является столь актуальной, как раньше».

Ещё до завершения ноябрьских распродаж аналитики говорили о снижении покупательской активности почти на треть. Прогноз подтвердил ТАСС. По его данным, средний чек «Чёрной пятницы» в России сократился почти на 15%.

Означает ли это, что у жителей нашей страны появляется новая потребительская осознанность и им становятся не нужны распродажи? Или же российские предприниматели пользуются ситуацией и силой своей воли лишают скидок покупателей? Похоже, ответы на эти вопросы могут появиться, когда аналитики будут подводить итоги других распродаж.