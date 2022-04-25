ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России, который может включать в себя меры, касающиеся импорта нефти. Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал в беседе с Times.

«Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — сказал Домбровскис.

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Он отметил, что окончательные детали новых санкций всё ещё не согласованы, однако они могут включать в себя постепенный отказ от импорта нефти из России.

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Ранее сообщалось, что российские банки, которые попали под европейские санкции, не смогут выпускать карты платёжной системы UnionPay. Представители китайской компании опасаются того, что при сотрудничестве с российскими кредитными организациями они могут попасть под вторичные санкции.