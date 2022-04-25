ЕС готовится к введению шестого пакета санкций в отношении России
Еврокомиссия рассматривает вопрос о введении постепенного эмбарго на импорт российской нефти
Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России, который может включать в себя меры, касающиеся импорта нефти. Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал в беседе с Times.
«Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — сказал Домбровскис.
Он отметил, что окончательные детали новых санкций всё ещё не согласованы, однако они могут включать в себя постепенный отказ от импорта нефти из России.
Ранее сообщалось, что российские банки, которые попали под европейские санкции, не смогут выпускать карты платёжной системы UnionPay. Представители китайской компании опасаются того, что при сотрудничестве с российскими кредитными организациями они могут попасть под вторичные санкции.