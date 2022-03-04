Кабмин рассматривает три варианта развития отношений с иностранными компаниями

Правительство РФ рассматривает три варианта развития отношений с иностранными компаниями. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Первый вариант, который рассматривают в правительстве, — продолжение работы в полном объёме и обеспечение всех необходимых поставок.

Второй вариант — передача доли иностранных акционеров российским партнёрам с целью последующего возвращения на российский рынок.

Самый худший вариант развития событий — вынужденное банкротство предприятий с последующим увольнением всех сотрудников.

Как отмечает ТАСС, правительство готовится принять меры в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.