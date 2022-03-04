Кабмин рассматривает три варианта развития отношений с иностранными компаниями
Худший из них — банкротство и увольнение всех сотрудников, которые работали на предприятиях
Правительство РФ рассматривает три варианта развития отношений с иностранными компаниями. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Первый вариант, который рассматривают в правительстве, — продолжение работы в полном объёме и обеспечение всех необходимых поставок.
Второй вариант — передача доли иностранных акционеров российским партнёрам с целью последующего возвращения на российский рынок.
Самый худший вариант развития событий — вынужденное банкротство предприятий с последующим увольнением всех сотрудников.
Как отмечает ТАСС, правительство готовится принять меры в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.