Приложение Сбербанка удалили из App Store

Банк попал под блокирующие санкции США, что привело к удалению его приложения из маркета

12 апреля 2022, 14:55, Илья Звягинцев

Приложение Сбербанка удалили из App Store. Пользователи заметили это 12 апреля.

Напомним, ранее Сбербанк и Альфа-Банк попали под блокирующие санкции США, что привело к удалению приложения из маркета.

Некоторые пользователи отмечают, что вместо российской версии приложения им предлагают сказать его чешский, венгерский или белорусский вариант.

Информацию об удалении приложения подтвердили и представители Сбербанка. В кредитной организации отметили, что все ранее установленные приложения продолжают работать на iPhone.

Также можно пользоваться веб-версией сайта, которая адаптирована для смартфонов.

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