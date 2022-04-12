Приложение Сбербанка удалили из App Store. Пользователи заметили это 12 апреля.

Напомним, ранее Сбербанк и Альфа-Банк попали под блокирующие санкции США, что привело к удалению приложения из маркета.

Некоторые пользователи отмечают, что вместо российской версии приложения им предлагают сказать его чешский, венгерский или белорусский вариант.

Информацию об удалении приложения подтвердили и представители Сбербанка. В кредитной организации отметили, что все ранее установленные приложения продолжают работать на iPhone.

Также можно пользоваться веб-версией сайта, которая адаптирована для смартфонов.