Средний размер ипотеки в Алтайском крае вырос почти на 50% по отношению к прошлому году

В феврале 2022 года средний размер ипотеки в Алтайском крае составил 2,63 млн рублей, что на 46,6% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Эксперты бюро сравнили средний размер ипотеки в 30 регионах России с наибольшими объёмами ипотечного кредитования.

Алтайский край в этом списке занимает 29 строчку с показателем 2 633 966 рублей. Самый большой средний размер ипотеки зафиксирован в Москве — 8 036 142 рубля.

Отмечается, что в сравнении с другими регионами Алтайский край по приросту среднего размера ипотеки войдёт в пятёрку субъектов с наибольшим показателем.